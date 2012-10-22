هدف مجلس از استیضاح غضنفری شوک دادن به وزارت صنعت است

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تلاش عده ای از نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن وتجارت اظهارداشت: برای پیگیری این طرح دلایلی مختلفی از جمله نوسانات در حوزه بازار مطرح شد که باعث شد از هم گسیختگی را در حوزه صنعت و معدن به عنوان متولی سیاست های این بخش شاهد باشیم.

وی گفت: وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه صنعت، معدن و تجارت به خاطر نبود یک استراتژی مشخص دائما در نوسان و عدم تعادل هستیم.

جلیلی گفت: نمایندگان به این جمع بندی رسیدند که این وضعیت نوسانات از بی برنامگی های این حوزه است در نتیجه تلاششان این است که اقدامی شود تا سامانه حوزه صنعت، معدن و تجارت را در یک برنامه منظم و با سامانه ای قرار دهند. البته در جلسات مکرر با وزیر صنعت معدن تجارت هم پیشنهاداتی برای حل مشکلات این حوزه ارائه کردند اما متاسفانه تا کنون خروجی حاصل نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ما امیدواریم حوزه صنعت، معدن و تجارت به ثبات برسد وگرنه ما با وزیر مسئله شخصی نداریم. هدف ما تامین سقف رضایتی است که مردم انتظار دارند در یک بازار متعادل اقتصادی شاهد باشند.

وی ادامه داد: با این نگاه درحقیقت دوستان نماینده در تلاش هستند برای برگشت استراتژی های ثبات در حوزه بازار و صنعت و حمایت از صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت شوک دهند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: ممکن است تا زمان اعلام وصول طرح استیضاح غضنفری در صحن مجلس، جلساتی با وزیر برای مذاکره ترتیب داده شود و اگر قرار شود تا اجرای سیاست های مغفول مانده در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد یا گام های عملی برای ساماندهی بازار برداشته شود، نمایندگان از استیضاح منصرف شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در چند ماه باقی مانده از عمر دولت سیاستی عملی شود که مشکلات موجود را رفع کند، گفت: وقتی با یک مصاحبه می شود نظم بازار را برهم زد حتما با یک اقدام به موقع و سنجیده هم می شود بازار را ساماندهی کرد البته اگر اراده ای برای تنظیم بازار و حوزه صنعت بخصوص مباحث ارزی وجود داشته باشد.