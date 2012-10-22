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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

اخبار کردستان/

آزمون استخدامی شهرداری های کردستان برگزار شد

آزمون استخدامی شهرداری های کردستان برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: آزمون استخدامی شهرداری های استان کردستان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در حاشیه بازدید از محل آزمون استخدامی شهرداری های استان کردستان در خصوص برگزاری این آزمون گفت: در مرحله نخست تعداد هفت هزار و 74 متقاضی با مراجعه به سایت سازمان سنجش با تکمیل مشخصات خود برای شرکت در آزمون ثبت نام کردند.

وی افزود: آزمون با حضور هفت هزار و 9 نفر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و در محل دانشگاه کردستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: از این تعداد، پنج هزار و 541 نفر را آقایان و هزار و 468 نفر را خانم ها تشکیل می دهند.

نوسودی یادآور شد: آزمون شهرداری های استان کردستان همزمان با هشت استان کشور و در 28 کد رشته برگزار شد.

وی در پایان گفت: نتایج آزمون استخدامی شهرداری های استان کردستان و اسامی پذیرفته شدگان متعاقبا از طریق سایت سازمان سنجش کشور اعلام می شود.

فرزندان معزز شهدا و ایثارگران زینت آموزش و پرورش هستند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سروآباد با اشاره به حضورارزشمند دانش آموزان شاهد و ایثارگر در مدارس گفت: فرزندان معزز شهدا و ایثارگران زینت آموزش و پرورش هستند.

سعداله محمدی در جلسه ستاد اجرایی فرزاند شاهد و ایثارگر شهرستان سروآباد با اشاره به حضور دانش آموزان معزز فرزند شهید و ایثارگر در مدارس شهرستان اظهار داشت: حضور معنوی آنان در مدارس فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه نمونه های عملی از اسوه های حسنه در بین دانش آموزان است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های اجراء شده این مدیریت در راستای معرفی و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانش آموزان از اعضاء ستاد اجرایی شاهد شهرستان خواست با تمام توان و با استفاده از شیوه های علمی و عملی مروجان شایسته ای برای معرفی فداکاری های شهداء و ایثارگران دوران دفاع مقدس باشند.

مدیر آموزش و پرورش سروآباد بیان کرد: ارائه خدمت به خانواده شهید و ایثارگران در زمینه برنامه های طرح پراکنده و خدمات علمی، آموزشی، پرورشی، تقویت بنیه علمی و اهدای دیپلم افتخار به فرزندان معزز شهدا، آزادگان و جانبازان گرانقدر نشان از پیوند ناگسستنی جهاد علمی و جهاد عملی است.

کد مطلب 1725528

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