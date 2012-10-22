آزمون استخدامی شهرداری های کردستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در حاشیه بازدید از محل آزمون استخدامی شهرداری های استان کردستان در خصوص برگزاری این آزمون گفت: در مرحله نخست تعداد هفت هزار و 74 متقاضی با مراجعه به سایت سازمان سنجش با تکمیل مشخصات خود برای شرکت در آزمون ثبت نام کردند.

وی افزود: آزمون با حضور هفت هزار و 9 نفر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و در محل دانشگاه کردستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: از این تعداد، پنج هزار و 541 نفر را آقایان و هزار و 468 نفر را خانم ها تشکیل می دهند.

نوسودی یادآور شد: آزمون شهرداری های استان کردستان همزمان با هشت استان کشور و در 28 کد رشته برگزار شد.

وی در پایان گفت: نتایج آزمون استخدامی شهرداری های استان کردستان و اسامی پذیرفته شدگان متعاقبا از طریق سایت سازمان سنجش کشور اعلام می شود.

فرزندان معزز شهدا و ایثارگران زینت آموزش و پرورش هستند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سروآباد با اشاره به حضورارزشمند دانش آموزان شاهد و ایثارگر در مدارس گفت: فرزندان معزز شهدا و ایثارگران زینت آموزش و پرورش هستند.

سعداله محمدی در جلسه ستاد اجرایی فرزاند شاهد و ایثارگر شهرستان سروآباد با اشاره به حضور دانش آموزان معزز فرزند شهید و ایثارگر در مدارس شهرستان اظهار داشت: حضور معنوی آنان در مدارس فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه نمونه های عملی از اسوه های حسنه در بین دانش آموزان است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های اجراء شده این مدیریت در راستای معرفی و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانش آموزان از اعضاء ستاد اجرایی شاهد شهرستان خواست با تمام توان و با استفاده از شیوه های علمی و عملی مروجان شایسته ای برای معرفی فداکاری های شهداء و ایثارگران دوران دفاع مقدس باشند.

مدیر آموزش و پرورش سروآباد بیان کرد: ارائه خدمت به خانواده شهید و ایثارگران در زمینه برنامه های طرح پراکنده و خدمات علمی، آموزشی، پرورشی، تقویت بنیه علمی و اهدای دیپلم افتخار به فرزندان معزز شهدا، آزادگان و جانبازان گرانقدر نشان از پیوند ناگسستنی جهاد علمی و جهاد عملی است.