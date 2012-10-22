احداث نیروگاه های کوچک در بهبود شاخص های پدافند غیر عامل نقش حیاتی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مصطفی نجفیان در همایش آموزشی توجیهی پدافند غیر عامل ویژه شرکت های توزیع برق غرب کشور گفت: توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک یکی از برنامه های مورد توجه وزارت نیرو در سال های اخیر بوده و توسعه این نیروگاه ها تاثیر بسزایی در بهبود شاخص های پدافند غیر عامل صنعت برق به ویژه در شرایط بحرانی و جنگی دارد.

وی افزود: صنعت برق و تاسیسات آن به ویژه نیروگاه ها و پست های حساس از اهداف مهم و قابل توجه دشمنان در حملات نظامی به شمار می رود و به همین دلیل باید چاره اساسی برای صیانت این تاسیسات از تهدیدات دشمنان و جلوگیری از قطعی جریان برق در شرایط اضطراری و بحرانی اندیشیده شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان اظهار داشت: توسعه نیروگاه های پراکنده و مقیاس کوچک می تواند در این شرایط برای تامین برق مورد نیاز بسیار مثمر ثمر واقع شود.

نجفیان با اشاره به سابقه طرح پدافند غیر عامل در کشور بیان کرد: خوشبختانه موضوع پدافند غیر عامل و صیانت از تاسیسات حیاتی و حساس در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و تهدیدات این موضوع اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان کردستان نیز همواره مورد تاکید مسئولان بوده است به گونه ای که جلسات و اقدامات ویژه ای در این خصوص در سطح استان انجام شده که از آن جمله می توان مجهز شدن نانوایی ها و مراکز حساس و حیاتی به نیروگاه ها و ژنراتورهای محلی اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان در ادامه به اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در زمینه پدافند غیر عامل اشاره کرد و یادآور شد: در سال های اخیر جلسات، مانورها و کلاس های آموزشی خوبی در سطح شرکت برگزار شده که آمادگی پرسنل شرکت در مقابله با شرایط بحرانی را تا سطح خوبی بالا برده است.

نجفیان گفت: در ساختمان جدید شرکت نیز، نیروگاه های خورشیدی و بادی با ظرفیت تولید 11 کیلووات نصب شده است و قسمتی از انرژی مورد نیاز ساختمان در شرایط قطعی برق را تامین می کند که امید است این اقدام الگوی سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی واقع شود و شاهد تاسیس این نیروگاه ها در نقاط مختلف استان باشیم.

همایش آموزشی توجیهی پدافند غیر عامل ویژه شرکت های توزیع برق غرب کشور با حضور مدیران و کارشناسان شرکت های توزیع برق کردستان، کرمانشاه و ایلام و مسئولان استانی به میزبانی شرکت توزیع برق استان کردستان برگزار شد و طی آن اساتید و صاحب نظران این رشته آموزش های لازم در زمینه تهدیدات جدید را ارائه دادند.