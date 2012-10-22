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۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۹

در کرج انجام شد؛

برگزاری نشست مسئولان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط‌ زیست کشور

برگزاری نشست مسئولان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط‌ زیست کشور

کرج - خبرگزاری مهر: نشست سالانه مسئولان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور با هدف برنامه ریزی و تبادل اطلاعات و به منظور ارائه راهکارهای موثر در حفظ محیط زیست کشور در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سالیانه مسئولان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور با حضور رئیس این جمعیت، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز و مسئولان این جععیت شامگاه یکشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

رئیس جمعیت مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور در این نشست با اشاره به نقش پررنگ آموزش های زیست محیطی در اشاعه فرهنگ زیست محیطی و با استناد به آیات شریف قرآن خواستار حفاظت محیط زیست در همه اقشار جامعه شد.

مهلقا ملاحی گفت: تشکل های زیست محیطی به عنوان بازوان پرتوان مجموعه دولت هستند و نقش تاثیرگذاری در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست دارند.

وی افزود: هدف از این نسشت ها برنامه ریزی و تبادل اطلاعات به منظور ارائه راهکارهای موثر در حفظ محیط زیست است.

همچنین مسئول جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کرج نیز از حمایتهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در مشارکت در اجرای برنامه های سالیانه تشکل های زیست محیطی استان البرز قدردانی کرد. 

کد مطلب 1725538

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