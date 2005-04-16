قذافي: پيش بيني مي كنم درخواست بعدي عقب نشيني نيروهاي سوري از سوريه باشد!

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از پايگاه اينترنتي محيط ، وي افزود: من ناخرسندي و ناخشنودي خود را از دخالت آمريكاييها در امور داخلي ليبي با صدور گزارشي درمورد حقوق بشردركشورهاي ديگربه آنها ابراز داشتم اما آنها اطمينان دارند كه طرابلس تحت تاثيرچنين گزارشهايي قرارنخواهد گرفت زيرا مردم ماخودشان برخودشان حكومت مي كنند درنتيجه دولت در معرض هيچ تنگنايي قرار نخواهد گرفت.



رهبر ليبي گفت: درخواست عقب نشيني نيروهاي سوري از لبنان طرحي نيست مگراولين گام براي فروپاشي كشورهاي منطقه و استعمارمجدد آنها.



وي با لحني تمسخر آميز گفت : گام دوم ، درخواست به عقب نشيني نيروهاي سوري از سوريه خواهد بود. قذافي اين اظهارات در مصاحبه با شبكه ماهواره اي دبي دريك برنامه عنوان كرد.

رهبر ليبي ازمعارضان دولت لبنان خواست به كرامه و بزرگواري سوريه احترام بگذارند بويژه اينكه بسياري از رهبران معارض از نزديكترين دوستان سوريه هستند همانطوري كه به تعبير قذافي برخي از آنها از دست پروردگان سازمان امنيت سوريه هستند.

قذافي با انتقاد از مداخله شوراي امنيت سازمان ملل متحد درامور داخلي لبنان به منظورتحقيق درمورد ترور رفيق حريري نخست وزيرسابق لبنان گفت: چرا سازمان ملل هنگامي كه اسراييل دست به ترور رهبران گروههاي جهادي فلسطين درسوريه زد،مداخله نكرد و چرا اين سازمان هنگامي كه چند سال پيش رشيد كرامي ترورشد، دخالت ننمود.