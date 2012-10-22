هشدار به دانشجویان برای واریز وجه به حساب یک شرکت لیزینگ لپ تاپ

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد که با توجه به عدم انجام تعهدات قرارداد میان صندوق رفاه با شرکت نوین ارتباط سام ( لیزینگ رایانه همراه) دانشجویان بهره مند از تسهیلات لیزینگ باید از واریز وجه به حساب این شرکت خودداری کنند.

این صندوق تاکید کرد که دانشجویان می توانند مانده بدهی خود را به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و همراه با مدارک برای دریافت تسویه حساب لیزینگ اقدام کنند.

در صورتیکه دانشجویان از امروز دوشنبه اول آبان ماه واریز وجه را به حساب این شرکت پرداخت کنند، منجر به عدم صدور تسویه حساب توسط صندوق رفاه می شود.