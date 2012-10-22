شهید باقری به من یاد داد چه بنویسم و چگونه بنویسم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاظمی تاریخنگار و پژوهشگر در مراسم رونمایی از جلد نخست کتاب روایت زندگی حسن باقری که عصر یکشنبه سیام مهر ماه در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به اینکه انتشار چنین کتابی ایجادکننده شناخت ازجنگی است که هنوز ناشناخته است، گفت: موسسه شهید باقری در سالهای گذشته از فعالیت خود توانسته نویسندگانی گریزپا را در خود گردآوری کند و اسنادی را برای بهرهبرداری در اختیار آنان قرار دهد که در کمتر جایی میتوان نمونه مشابهی از آنها پیدا کرد.
وی ادامه داد: موسسه شهید باقری مرکز حائلی است، میان اسناد جنگ و مراکز پژوهشی؛ مرکزی که برای دسترسی پیدا کردن به اسناد از سوی پژوهشگران خِسَت به خرج نمیدهد و حجم اطلاعات بسیار بالایی را در اختیار آنها قرار میدهد، هر چند که معتقدم این اطلاعت تنها 50 درصد از آن چیزی است که در مورد شهید باقری وجود دارد و مابقی را باید در رفتار او جست.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به نویسنده این کتاب گفت: سعید علامیان ید طولایی در روزنامهنگاری و گزارشنویسی دارد و یکی از اولویتهای معرفی شهید باقری نیز هویت ژورنالیستی اوست. علامیان دقیقاً پس از حضور شهید باقری در جبهه به روزنامه جمهوری اسلامی میرود و پشت همان میزی مینشیند که شهید باقری مینشسته و کار روزنامهنگاری انجام میداده است.
کاظمی در پایان افزود: کار امروز علامیان در این کتاب حاصل نشستن پشت همان میز است و اگر او موفق شود، 3 جلد این کتاب را به پایان ببرد، به اعتقاد من برای تمام عمر او کفایت میکند.
غلو در این کتاب جایی ندارد
سعید علامیان تدوینگر و نویسنده این کتاب نیز آخرین سخنران این مراسم بود. وی با اشاره به آغاز نگارش این کتاب از سال 86 گفت: از همان روزهایی که نوشتن این کتاب را شروع کردم، اغراقگویی درآثاری از این دست که تا پیش از آن خوانده بودم، مرا آزار میداد، اما با قبول این کار متوجه شدم که سردار جعفری از من حقیقت را در مورد شهید باقری میخواهد و نه اغراق و یا مسائل عاطفی و احساسی درباره او.
وی ادامه داد: در مورد طرح این کتاب بسیار اندیشیدم. در سال 86 که کار آغاز شد، تنها 34 راوی برای کتاب وجود داشت که از سوی سردار جعفری با آنها مصاحبه شده بود، چند ماهی که این مصاحبهها را تنظیم کردم، متوجه شدم که نیازمند انجام مصاحبههای تکمیلی است که زحمت هماهنگی این مصاحبه را نیز سردار جعفری کشید.
علامیان افزود: در مجلد اول از این کتاب 75 راوی سخن میگویند، در مجلد دوم 90 راوی حضور دارند که 31 راوی از آنها در جلد اول نیز هستند، در مجلد سوم نیز تاکنون 56 راوی حضور پیدا کردهاند که 21 راوی از آنها از مجلدات اول و دوم بوده است و 27 راوی نیز جدید هستند و حدس میزنم که 10 راوی دیگر نیز در ادامه به آنها اضافه شود.
وی در پایان گفت: باقری در تمام فعالیتها و زندگی خود استقلال عمل داشت و این موضوع برای من سرمشقی بود که چطور بنویسم و چه بنویسم؟
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