به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده در نشست سالیانه مسئولان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور که شامگاه یکشنبه در کرج برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای بنیانگذار و موسس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور اظهار داشت: رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از سازمانهای مردم نهاد رویکردی کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا است.



پسندیده ترویج و عمومی سازی فرهنگ عمومی را از نتایج تقویت سازمانهای مردم نهاد برشمرد و گفت: این تشکلها به عنوان پل و رابط بین مردم و مسئولان در رفع مشکلات اجتماعی عمل می کنند.



وی افزود: با استفاده از ظرفیت موجود و جذب علاقه مندان محیط زیست فعالیتهای گسترده تری در خصوص حفاظت از زیستگاه ها و محیط زیست انجام خواهد گرفت.



وی با اشاره به این که اعضا این تشکلها با رغبت و علاقه برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی عضو شده و هیچ چشم داشتی ندارند از جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کرج به عنوان یک نقش محوری در حل معضلات زیست محیطی شهرستان کرج یاد کرد.

پسندیده گفت: این جمعیت به عنوان سفیران و نمایندگان حفاظت محیط زیست در میان مردم هستند.