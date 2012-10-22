  1. استانها
  2. البرز
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

پسندیده مطرح کرد:

تشکل‌های مردمی راهی کم‌هزینه و فراگیر در ترویج فرهنگ زیست محیطی

تشکل‌های مردمی راهی کم‌هزینه و فراگیر در ترویج فرهنگ زیست محیطی

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد به شکلی فراگیر با کمترین هزینه ممکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده در نشست سالیانه مسئولان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور که شامگاه یکشنبه در کرج برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای بنیانگذار و موسس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور اظهار داشت: رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از سازمانهای مردم نهاد رویکردی کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا است.

پسندیده ترویج و عمومی سازی فرهنگ عمومی را از نتایج تقویت سازمانهای مردم نهاد برشمرد و گفت: این تشکلها به عنوان پل و رابط بین مردم و مسئولان در رفع مشکلات اجتماعی عمل می کنند.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت موجود و جذب علاقه مندان محیط زیست فعالیتهای گسترده تری در خصوص حفاظت از زیستگاه ها و محیط زیست انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به این که اعضا این تشکلها با رغبت و علاقه برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی عضو شده و هیچ چشم داشتی ندارند از جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کرج به عنوان یک نقش محوری در حل معضلات زیست محیطی شهرستان کرج یاد کرد.

پسندیده گفت: این جمعیت به عنوان سفیران و نمایندگان حفاظت محیط زیست در میان مردم هستند.

کد خبر 1725545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها