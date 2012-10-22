چیزی از مذاکرات ایران و آمریکا نمیدانم/راه مسالمت آمیز؛ تحریم در کنار گزینه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "بنیامین نتانیاهو" همچنین درباره مذاکرات مستقیم و رو در روی ایران و آمریکا اعلام کرد که چیزی در این مورد نمی داند.

وی در مورد گزارش روز شنبه روزنامه نیویورک تایمز که در آن عنوان شده بود ایران و آمریکا برای انجام مذاکرات رو در رو توافق کرده اند گفت: اسرائیل چیزی در این مورد نمی داند و من نمی توانم این موضوع را تائید کنم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در مانور شهری این رژیم برای مقابله با زلزله سخن می گفت در ادامه ایران را متهم کرد که از طریق مذاکره با کشورهای دیگر در پی قدرتمندتر کردن خود و خرید زمان برای ساخت سلاح اتمی است.

نتانیاهو در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: فقط در سال گذشته ایران هزاران کیلوگرم اورانیوم غنی کرده و من دلیلی نمی بینیم که در صورت شروع مذاکرات ایران و آمریکا، تهران به خاطر آن بخواهد این کار خود (غنی سازی اورانیوم) را متوقف کند.

این در حالی است که پیش از سخنان نتانیاهو، "موشه یعلون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرده بود که تل آویو مخالفتی با مذاکرات ایران و آمریکا ندارد.

یعلون در سخنان خود گفته بود : اگر مذاکرات ایران و آمریکا موجب شود که تهران برنامه نظامی هسته ای خود را متوقف کند، ما اولین کسانی خواهیم بود که از آن استقبال می کنیم.

وی در ادامه به سخنان برخی از مقامات بلندپایه ایران اشاره کرد و افزود: اما با این حال فکر می کنم که حکومت ایران مخالف مذاکره با آمریکا باشد.