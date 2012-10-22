اعطای نشان «چهره فرهنگی منطقه اکو» به حسن انوشه در سکوت خبری

حسن انوشه نویسنده آثار متعدد در حوزه زبان فارسی و سرپرست دانشنامه ادب فارسی درباره اعطای این نشان به خبرنگار مهر گفت: هفته گشته در اجلاس سران کشورهای عضو اکو از 8 نفر از کسانی که فعالیتهای موثری در همگرایی مردم منطقه از طریق پرداختن به مولفههای مشترک آنها مثل زبان فارسی داشتند، تقدیر شد که نشان «چهره فرهنگی اکو» هم به من به عنوان تنها نماینده ایران، اهدا شد.
به گفته این پژوهشگر پیشکسوت حوزه زبان فارسی، نشان چهره فرهنگی منطقه اکو شامل دیپلم افتخار، تندیس آن و جایزه نقدی، روز سهشنبه هفته گذشته (25 مهر) طی یک برنامه رسمی با حضور روسای جمهور کشورهای عضو اکو از جمله محمود احمدینژاد، حامد کرزای، الهام علیاف و امامعلی رحماناف و از سوی الهام علیاف رئیس جمهوری آذربایجان به وی اهدا شده است.
انوشه همچنین درباره معیارهای این انتخاب از سوی اهداکنندگان نشان چهره فرهنگی منطقه اکو گفت: من در زمینه ادبیات فارسی در منطقه اکو، بالکان، قفقاز و شبه قاره فعالیت داشتهام و کتابهایی در این موضوع چاپ کردهام و از سوی دیگر شاید یکی از دلایل آنها برای این انتخاب، کتاب تازهام «فارسی ناشنیده» باشد که به تازگی در 1000 صفحه از سوی نشر قطره در ایران چاپ شده است.
به گفته وی، این کتاب که انوشه 17 سال برای نگارش آن وقت گذاشته، فرهنگ واژگان و اصطلاحات فارسی و یا فارسی شدهای است که البته در افغانستان رایج است اما در ایران کاربرد ندارد.
حسن انوشه همچنین تدوین کتابی در حوزه فرهنگ واژگان کاربردی در آسیای میانه و نیز یک کتاب فرهنگ زبان فارسی مشترک در هر سه کشور فارسی زبان را ضروری توصیف کرد و افزود: کتابی مانند «وبستر» که یک فرهنگ جامع در زمینه زبان انگلیسی است، در انگلیس، آمریکا، استرالیا و حتی ایران هم کاربرد دارد و تاسفآور است که ما در ایران برای خودمان فرهنگ مینویسم، تاجیکها برای خودشان و افغانستانیها هم برای خودشان.
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