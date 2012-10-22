به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در این خصوص می نویسد: خبر توافق ایران و آمریکا در زمانی منتشر شد که "باراک اوباما" و "میت رامنی" خود را برای برگزاری آخرین مناظره آماده می کنند.

سومین و آخرین مناظره اوباما و رامنی اختصاص به سیاست خارجی آمریکا دارد؛ یعنی همان جایی که جمهوریخواهان اوباما را متهم به عدم سخت گیری در برابر ایران می کنند.



در مورد مذاکره رو در رو با ایران، مقامات دولت آمریکا می گویند از چند ماه قبل یک بازبینی داخلی در وزارت خارجه، کاخ سفید و پنتاگون ( وزارت دفاع ) آغاز شده تا این نکته روشن شود که در مذاکره رو در رو با ایران راجع به چه مسائلی باید صحبت شود.

رامنی معتقد است که آمریکا آنگونکه باید در برابر ایران سخت گیری نکرده و مشخص نیست در صورتیکه وی در انتخابات ماه نوامبر به پیروزی برسد و از سوی دیگر ایران و آمریکا در مورد مذاکرات خود به توافق رسیده باشند، وی با این مذاکرات آغاز شده به چه صورت برخورد خواهد کرد.

این در حالی است که رامنی پیشتر معتقد بوده که آمریکا باید با حمایت بیشتر از اسرائیل مواضع تندتری علیه ایران اتخاذ می کرد.

به نوشته این روزنامه، علاوه بر موارد بالا، موضوع مذاکرات دوجانبه رامنی را در موقعیتی حساس قرار داده است. زیرا وی معتقد است که نباید به ایران اجازه غنی سازی اورانیوم در هیچ سطحی را داد.

علاوه بر آن پاسخ رامنی به موضوع مذاکرات رودر رو نیز این نکته را تا حدود زیادی مشخص می کند که وی در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر با موضوع ایران به چه صورتی برخورد خواهد کرد.

نیویورک تایمز می نویسد : خطر اینکه رامنی با چنین روند دیپلماتیکی مخالفت کند آن خواهد بود که این رئیس جمهور جدید به دنبال آغاز جنگ دیگری در خاورمیانه بدون در نظر گرفتن راه های جایگزین است.

"نیکلاس برنز" از دیپلمات های شناخته شده آمریکا و فردی که در دوران ریاست جمهوری بوش با ایران مذاکره کرده در این رابطه می گوید : این کاملا غیر معقول خواهد بود اگر ما بدون انجام چنین مذاکراتی به سراغ جنگ برویم.

وی در ادامه گفت : برنامه هسته ای ایران مشکل ترین موضوع امنیت ملی است که آمریکا با آن مواجه است. در حالیکه ما باید به عنوان آخرین راهکار به فکر جنگ باشیم باید این را در نظر داشته باشیم که مذاکره به عنوان اولین راهکار وجود داشته باشد.

برنز مطلب خود را اینطور ادامه می دهد : خوب ما می خواهیم چه کاری انجام بدهیم آیا در سال 2013 مستقیما به سراغ جنگ می رویم؟



یکی از راه هایی که از طریق آن آمریکا می تواند پرونده هسته ای ایران را به سرانجام برساند آن است که واشنگتن به تهران آخرین پیشنهاد خود را بدهد و آن اینکه ایران می تواند به طور صلح آمیز و برای استفاده شهروندان خود فعالیت هسته ای را ادامه بدهد اما تمام فعالیت های هسته ای این کشور زیر نظر خواهد بود.این پیشنهاد می تواند به موضوع فیصله داده و غنی سازی اورانیوم ایران و دیگر تاسیسات هسته ای این کشور را نیز تحت نظارت قرار دهد. نیکلاس برنز

برنز که تا سال 2012 میلادی از نزدیک با پرونده ایران در وزارت خارجه آمریکا در ارتباط بوده در ادامه اینطور عنوان می کند که بهتر است مذاکرات مستقیم و رو در روی آمریکا با ایران، بعد از انتخابات باشد تا بدین گونه دو طرف درباره اقدامات سودمند خود اندیشه کنند . علاوه بر آن در شرایط فعلی و در فاصله باقی مانده تا انتخابات 6 نوامبر فرصت کافی برای رسیدن به راه حلی که مانع جنگ شود وجود ندارد.

به گفته برنز یکی از راه هایی که از طریق آن آمریکا می تواند پرونده هسته ای ایران را به سرانجام برساند آن است که واشنگتن به تهران آخرین پیشنهاد خود را بدهد و آن اینکه ایران می تواند به طور صلح آمیز فعالیت هسته ای را ادامه بدهد، اما تمام فعالیت های هسته ای این کشور زیر نظر خواهد بود.

برنز می گوید : این پیشنهاد می تواند به موضوع پایان داده و غنی سازی اورانیوم ایران و دیگر تاسیسات هسته ای این کشور را نیز تحت نظارت قرار دهد.

اما در مورد مذاکره رو در رو با ایران، مقامات دولت آمریکا می گویند از چندی قبل یک بازبینی داخلی در وزارت خارجه، کاخ سفید و پنتاگون (وزارت دفاع) آمریکا آغاز شده تا این نکته روشن شود که در مذاکره رو در رو با ایران در رابطه با چه مسائلی باید صحبت شود.

در همین رابطه یکی از محتمل ترین موارد آن است که به ایران گفته شود "شل شدن تحریم ها و محدویدت های موجود بستگی به آن دارد که ایران غنی سازی اورانیوم خود را محدود و محدوتر کند."

روزنامه نیویورک تایمز در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرده و می نویسد: یک موضوع مهم دیگر آن است که هر دوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید به طور صریح بگویند که ایران تا چه حدی می تواند اوارنیوم را غنی سازی کند.

اوباما پیشتر گفته بود که غنی سازی در سطوح پائین را می پذیرد اما رامنی غنی سازی در سطح پائین را نیز بسیار خطرناک خوانده بود.

رامنی در ماه سپتامبر نظر خود را در این رابطه تغییر داد و گفت: خط قرمز من درباره برنامه هسته ای ایران همانند اوباماست و دست یابی ایران به سلاح هسته ای خط قرمز من در برابرایران است.

هر چند رامنی این سخنان را در مصاحبه با شبکه ای.بی.سی نیز گفته بود اما بعدها کمیته انتخاباتی وی این اصلاحیه را در وب سایت خود منشتر کرد که "رامنی معتقد است که این امر غیر قابل قبول است که ایران سلاح هسته ای در اختیار داشته باشد."