راه اندازی کتابخانه گویا نیاز ضروری نابینایان خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هاونگی صبح دوشنبه در جمع اعضای کتابخانه های استان، اظهارداشت: نبود کتابخانه مناسب برای نابینایان از مهمترین مشکلات فراروی این قشر بوده و ایجاد کتابخانه گویا مشکلات این افراد را رفع کرده نیازی ضروری است.

وی عدم مناسب سازی کتابخانه ها برای حضور نابینایان و گروه های خاص را از مهمترین دغدغه های این افراد دانست و عنوان کرد: تاکنون تعداد اندکی از کتابخانه ها برای حضور این افراد مناسب سازی شده است.

هاونگی تهیه و توزیع کتاب درشت خط برای دانش آموزان نیمه بینا را از دیگر نیازهای این افراد عنوان کرد و بیان داشت: همچنین تهیه و توزیع نشریات و جزوات با خط بریل برای افراد نابینا باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی از وجود قاریان نابینا در استان خبر داد و گفت: در این راستا تهیه قرآن بریل باید برای دانش آموزان نابینا در استان پیگیری شود.

وی همچنین به مشکلات دانش آموزان ناشنوا اشاره کرد و گفت: جزوات مصور برای دانش آموزان ناشنوا از مهمترین نیازها است.

هاونگی به برنامه های در دست اقدام این مجموعه برای کودکان استثنایی اشاره کرد و ادامه داد: تهیه mp3 پلیر برای دانش آموزان و تجهیز کتابخانه های مدارس نیز در مدارس محدود بوده و برای رشد علمی دانش آموزان باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه حداقل برای دانش آموزان راهنمایی و متوسطه تجهیز تعدادی از کتابخانه های استان نیاز ضروری است، افزود: تهیه کتب الکترونیک، استفاده از فناوری های نوین در مراکز استثنایی و مناسب سازی کتابخانه های استان ویژه افراد خاص از دیگر نیازمندی های نابینایان استان است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی یادآور شد: باید تدابیری اندیشیده شود که کتاب های امانت داده شده به نابینایان و کم بینایان بیشتر در اختیار این افراد قرار داشته باشد.