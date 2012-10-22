کتابخانه الزهرا(س) بجنورد در محل جدید بازگشایی شد

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی اعتراضات اهالی کتاب و فرهنگ دوستان بجنوردی مبنی بر تعطیلی کتابخانه الزهرا(س) این شهر افزود: کتابخانه مذکور استیجاری بود و به علت پایان مدت قرار داد و نیز افزایش هزینه‌های رهن ملک محل استقرار کتابخانه، بالاجبار به محل جدیدی منتقل شد.

وی با بیان اینکه نقل و انتقال کتاب و ادوات این کتابخانه مدتی به طول انجامید، اظهار داشت: در حال حاضر این کتابخانه در محل جدید خود واقع در خیابان 17 شهریور جنوبی، کوچه شقایق مستقر شده و آماده خدمات رسانی به شهروندان بجنوردی است.

به گفته رحیمی کتابخانه امام رضا(ع) بجنورد نیز یکی دیگر از کتابخانه‌های استیجاری این شهر محسوب می‌شود که حدود هشت ماه دیگر می‌بایست تخلیه شده و به محل جدیدی منتقل شود.

وی افزایش هزینه‌های رهن ملک این دو کتابخانه از طرف مالکان را مهم‌ترین دلیل این نقل و انتقالات ذکر کرد و افزود: متاسفانه این موضوع علاوه بر اینکه سبب نارضایتی کتاب خوانان و استفاده کنندگان از کتابخانه می‌شود، هزینه‌های جانبی بسیاری نیز برای نهاد کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی دارد.

رحیمی راهکار حل این مشکل را ساخت کتابخانه‌های جدید دانست و تصریح کرد: در حال حاضر تقریبا در هیچ کدام از شهرهای کشور کتابخانه استیجاری وجود ندارد.

خراسان شمالی دارای 60 باب کتابخانه‌ی عمومی و تعداد 502 هزار و 742 جلد کتاب است.