  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۴۹

با همكاري فرهنگسراي قرآن

نهمين جشنواره قرآني در فرهنگسراي سالمند برگزار مي شود

نهمين جشنواره قرآني كودك و نوجوان ، با همكاري فرهنگسراي قرآن در فرهنگسراي سالمند برگزار مي شود .

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از فرهنگسراي سالمند، اين جشنواره با عنوان " يادواره غنچه هاي منتظر " ، در 18 رشته قرآني ، ادبي و هنري به صورت حضوري و غير حضوري برگزار مي شود .

در اين جشنواره قرآني ، تمام گروه هاي سني از مقطع پيش دبستاني تا متوسطه مي توانند در رشته هاي ويژه هر گروه سني ، شركت كنند .

جشنوراه قرآني فوق با هدف گسترش و اشاعه فرهنگ قرآني و استعداديابي كودكان و نوجوانان در زمينه قرآن برگزار مي شود و دانش آموزان و سايرعلاقمندان به منظور شركت در اين جشنواره مي توانند تا پايان ادريبهشت ماه ، جهت ثبت نام به فرهنگسراي سالمند مراجعه كنند .

فرهنگسراي سالمند در ميدان امام حسين ، خيابان هفده شهريور واقع است .

 

کد مطلب 172557

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها