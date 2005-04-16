نهمين جشنواره قرآني در فرهنگسراي سالمند برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از فرهنگسراي سالمند، اين جشنواره با عنوان " يادواره غنچه هاي منتظر " ، در 18 رشته قرآني ، ادبي و هنري به صورت حضوري و غير حضوري برگزار مي شود .
در اين جشنواره قرآني ، تمام گروه هاي سني از مقطع پيش دبستاني تا متوسطه مي توانند در رشته هاي ويژه هر گروه سني ، شركت كنند .
جشنوراه قرآني فوق با هدف گسترش و اشاعه فرهنگ قرآني و استعداديابي كودكان و نوجوانان در زمينه قرآن برگزار مي شود و دانش آموزان و سايرعلاقمندان به منظور شركت در اين جشنواره مي توانند تا پايان ادريبهشت ماه ، جهت ثبت نام به فرهنگسراي سالمند مراجعه كنند .
فرهنگسراي سالمند در ميدان امام حسين ، خيابان هفده شهريور واقع است .
نظر شما