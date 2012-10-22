علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت برگزاری مسابقات جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از نشست هماهنگی که روز گذشته بین مسئولان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و کادرفنی تیم ملی برگزار شد، قرار است فدراسیون طی امروز و فردا نظر نهایی‌اش در خصوص برگزاری مسابقات جام حذفی را اعلام کند.

وی با بیان اینکه کمیته‌ها در فدراسیون تصمیم ساز هستند نه تصمیم گیرنده، اضافه کرد: سازمان لیگ به عنوان کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در این خصوص نظرش را به فدراسیون اعلام کرده و این اعضای هیات رئیسه فدراسیون هستند که تصمیم نهایی را در مورد برگزاری یا انجام نشدن جام حذفی اتخاذ و اعلام می‌‎کنند.

دبیر سازمان لیگ خاطرنشان کرد: کادرفنی تیم ملی با توجه به اضافه شدن مسابقات غرب آسیا و مقدماتی جام ملت‌های آسیا، برنامه‌های جدید خود را اعلام کرد که این مسئله نیاز به مطالعه و تطبیق آنها با برنامه‌های مسابقات لیگ دارد. متاسفانه به ما زمان داده نمی‌شود اما برنامه‌هایی اضافه شده که با توجه به محدودیت زمانی باید بهترین برنامه‌ریزی را انجام دهیم.

کاظمی در پاسخ به این پرسش که" به نظر شما در این شرایط امکان برگزاری جام حذفی وجود نداشت؟"، تاکید کرد: بهتر است بنده به عنوان یکی از مسئولان سازمان لیگ در این خصوص نظری ندهم و پس از مشخص شدن وضعیت جام حذفی در این خصوص نظر خود را اعلام کنم.

وی با طرح این مسئله که مانند خیاط و کت و شلوار دوز هستیم، اضافه کرد: کت و شلوار دوز براساس استاندارها کت و شلوار را بصورت سری می‌دوزد و هرکس آنچه به تنش می‌خورد را می‌خرد اما ما باید برای مشتریان طبق اندازه‌های خود لباس بدوزیم، این یعنی براساس برنامه‌ها می‌بایست برنامه‌ریزی کنیم و جلو برویم.

کاظمی در پایان در خصوص وضعیت هفته چهاردهم لیگ برتر هم گفت: ممکن است تغییراتی را در برنامه مسابقات هفته چهاردهم بدهیم و به جای بازی‌های معوقه این دیدارها را برگزار کنیم که این برنامه‌ها هم طی روزهای آینده اعلام می‌شود.