استوانه ال.پی.چی خودروی پیکان حادثه آفرین شد

حبیب حسینقلیزاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این حادثه که در جاده خواجه به سمت ورزقان رخ داد ، متاسفانه دو سرنشین آن دچار سوختگی بیش از 40 درصد شدند.

حسینقلیزاده ادامه داد: علت شنیده شدن صدای مهیب انفجار در سراسر تبریز در روز شنبه مربوط به این حادثه بوده است.

وی در ادامه از برخورد یک دستگاه خودرو پراید با عابر پیاده در جاده خواجه – ورزقان حوالی روستای دوبیره خبر داد و گفت: در این حادثه نیز یکی از هموطنان جان خود را از دست داد.

حسینقلیزاده در ادامه افزود: برخورد پژو و کامیون در کیلومتر پنج جاده مراغه- هشترود منجر به فوت یک نفر و مجروح شدن یک نفر دیگر شد.

وی از برخورد یک دستگاه پژو با پیکان در کیلومتر 35 جاده مراغه -هشترود خبر داد و گفت: در این حادثه نیز سه نفر مصدوم شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی از رانندگان خواست تا هنگامی که سر صحنه تصادف حاضر می شوند و مصدوم در ناحیه کمر و یا گردن اظهار ناراحتی می کند، با توجه به اینکه احتمال ضایعه نخاعی وجود دارد، مصدوم را حرکت نداده و وی را با پتو بپوشانند تا زیاد احساس سرما نکند.

از بامداد امروز سوانح رانندگی سه کشته و شش مصدوم برجای گذاشت.