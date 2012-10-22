به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این زمزمههایی مبنیبر حمایت مالی وزارت ارشاد از فیلم جدید جمال شورجه به گوش میرسید که این امر تاکنون محقق نشده و فیلم پیش از رسیدن به مرحله تولید، متوقف شدهاست.
جمال شورجه در اینباره گفت: درصدد جذب مشارکتهای خارجی برای این فیلم که قرار است جزو تولیدات فاخر باشد، هستیم. در همین راستا تصورمی کنم تا چند ماه آینده بتوانیم این کار را جلوی دوربین ببریم.
این فیلمساز ادامه داد: البته سازمان سینمایی به ما قول داده که این کار جزو تولیدات سال 91 باشد؛ فیلمی که تمام لوکیشنهایش در کشور تایلند خواهد بود.
شورجه در ادامه گفت: فیلمنامه این کار را هادی کریمی نوشته و مضمون فیلم درباره زندگی شیخ احمد قمی است که در زمان شاه عباس صفوی زندگی میکردهاست. این عالم در آن زمان به سرزمین سیام (تایلند فعلی) سفر میکند و به تبع خدماتی که این شیخ عالی قدر انجام دادهاست تا ریاست خزانهداری کشور سیام نیز پیش میرود. وی در ادامه فعالیت خود به نخستین شیخالاسلام تایلند تبدیل میشود و مورد احترام مردم و شیعیان آسیای شرقی است.
وی در پایان تاکید کرد که این فیلم پروانه ساخت دریافت کرده و تهیهکنندگی آن را روحالله برادری برعهده خواهد داشت.
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