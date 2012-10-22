حمید رضا عبدالله پور در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح یک وعده غذای گرم با برگزاری مراسم نمادین در مهد نهال آرزوها در روستا مهدهای شهرستان کرج خبر داد.

وی اظهار داشت: این طرح باهدف بهبود وضعیت تغذیه کودکان ۳ تا ۶سال خانواده های نیازمند در مناطق روستایی و محروم و همچنین آشنایی آنها با گروه های غذایی و غذای سالم و نیز ترغیب خانواده ها جهت استفاده آنها از آموزش و سایر خدمات ارائه شده در روستا مهد است.

عبدالله پور افزود: این طرح همه ساله از مهرماه به مدت پنج ماه انجام می پذیرد.

وی افزود: در این طرح که به همت اداره کل بهزیستی البرز و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در حال اجراست، هزینه های لازم از سوی سازمان بهزیستی کشور تأمین شده و آموزش های لازم در خصوص تهیه غذای بهداشتی و مغذی به مربیان و کنترل بهداشت محیط نگهداری و طبخ مواد غذایی توسط کارشناسان مراکز بهداشت صورت می گیرد.