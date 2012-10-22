قیمت گوشت قرمز در خراسان شمالی افزایش نخواهد یافت

حسین کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز در خراسان شمالی در ایام بازگشت حجاج و عید قربان برنامه ریزی‌های مورد نیاز انجام شده و هیچ گونه نگرانی از بابت تامین دام زنده و گوشت قرمز مورد نیاز در استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در خراسان شمالی تراز دام زنده مثبت بوده و تعداد دام عرضه شده برای عید قربان نیزاز نیاز داخلی بالاتر است، تصریح کرد: با وجود اینکه در آستانه عید قربان تقاضای بازار غالبا بر روی دام زنده متمرکز است اما تمهیدات لازم برای تنظیم بازار گوشت قرمز به صورت مستقیم نیز اندیشیده شده است.

کاظم زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر گوشت قرمز گوساله و گوسفندی به طور طبیعی در بجنورد و دیگر شهرهای خراسان شمالی توزیع می‌شود، اظهار داشت: هم اکنون هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی حدود 18 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز حدودا 19 هزار تومان در مراکز فروش استان معامله می‌شود.

وی تصریح کرد: با نزدیک شدن عید قربان نه تنها از افزایش این قیمت‌ها جلوگیری می‌شود بلکه انتظار می‌رود با افزایش کشتار و خرید دام زنده، این قیمت‌ها نیز کاهش محسوسی داشته باشند.

این مسئول در ادامه در موررد قیمت دام زنده در میادین دام و مراکز پیش بینی شده برای عرضه دام زنده عید قربان، عنوان کرد: قیمت خرید و فروش دام زنده در میادین دام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این زمینه دخالت خاصی نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید قربان، در بجنورد چهار مرکز برای خرید دام زنده پیش بینی شده و علاوه بر آن در این روز کشتارگاه صنعتی بجنورد نیز به صورت رایگان خدمات کشتار دام و بسته بندی گوشت را انجام می‌دهد.