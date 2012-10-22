افزایش 20 درصدی ایدز جنسی/ 70 هزار مبتلای ناشناخته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس صداقت صبح دوشنبه در حاشیه اولین کنگره بین المللی تحقیقات ایدز در ایران که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، اظهار داشت: همچنان بیشترین ابتلا به ایدز در کشور از طریق اعتیاد تزریقی است ولی شواهدی در دست است که نشان می دهد این الگو در حال تغییر بوده و موارد ابتلا به HIV از طریق روابط جنسی رو به افزایش است.

وی با تاکید بر اجرای برنامه های کاهش آسیب در کشور افزود: پیشگیری از انتقال ایدز از طریق رفتارهای جنسی یکی از برنامه های وزارت بهداشت برای جلوگیری از افزایش موارد ابتلا به ایدز است.

صداقت از همکاری وزارت بهداشت با سایر دستگاهها برای پوشش برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در پایانه ها ، راه آهن و هواپیمایی خبر داد و گفت: تاکنون 24 هزار مورد HIV در کشور تحت پوشش برنامه های مراقبتی وزارت بهداشت قرار دارند.

وی با اعلام اینکه ارائه تمامی برنامه های مراقبتی از مبتلایان به HIV رایگان و محرمانه است افزود: تخمین می زنیم 93 هزار نفر در کشور بهHIVمبتلا باشند که 70 هزار نفر آنان از وضعیت ابتلای خودشان آگاه نیستند.

صداقت با اشاره به وجود 104 مرکز مشاوره در سراسر کشور برای ارائه خدمات به مردم اظهار داشت: تلاش کرده ایم گسترش برنامه های مشاوره در تمامی نقاط کشور در دسترس مردم باشد و در این بین گروه نوجوانان و جوان بیشترین هدف برنامه های ما هستند.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اعلام اینکه ایدز هیچ درمان قطعی ندارد، افزود: پیشگیری از ابتلا به این بیماری بسیار آسان است.

وی با اعلام اینکه همه سازمان ها می بایست در بحث پیشگیری از HIV در کشور با وزارت بهداشت همکاری داشته باشند، افزود: به رغم اینکه شاهد تغییر الگوی ابتلا به HIV در کشور هستیم اما نباید از موضوع اعتیاد تزریقی غافل شویم.

صداقت با اعلام اینکه 67 درصد موارد ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی است، افزود: سهم انتقال ایدز از طریق روابط جنسی از سال 65 تا 90 ، 7 درصد بود که این آمار در سال گذشته به 10 درصد رسیده است که نشان می دهد 20 درصد افزایش ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی را در کشور داشته ایم.