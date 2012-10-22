به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضا بیگی شامگاه روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان این مطلب که طی هفته جاری سه هزار واحد مسکونی و پنج هزار کانکس اسکان موقت به ساکنان این مناطق تحویل داده خواهد شد، افزود: برای هفته بعد نیز تحویل بیش از دو هزار و 400 واحد پیش‌بینی شده و با روند فزاینده بازسازی تا پایان آبان بیش از ده هزار واحد مسکونی را به صاحبان آنها تحویل خواهیم داد.



وی در ادامه تصریح کرد: انشعابات مورد نیاز برای خانه‌های زلزله‌زده نیز پیش‌بینی شده و انشعاب خانه‌های جدیدی که سابقه انشعاب نداشتند نیز بدون دریافت هیچ هزینه‌ای دایر می‌شود.



علیرضابیگی اضافه کرد:‌ حتی در نقاطی که به جهت شرایط اقلیمی، موفق به اتمام ساخت خانه‌های دائمی نشویم امکان استفاده از انشعابات در کانکس‌ها نیز فراهم شده است.



وی با بیان این که این اقدامات نماد توجه دولت برای جبران خسارتی است که به مردم وارد شده، افزود: دولت می‌توانست مردم را تا پایان فصل سرما در اردوگاه‌های موقت اسکان دهد؛ اما با آگاهی از تبعات فرهنگی و اجتماعی این موضوع، کار آواربرداری و بازسازی را با اتکا به توانایی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم با سرعت آغاز کرد و اکنون روند پرشتاب بازسازی و تحویل خانه‌های بازسازی شده را شاهد هستیم.



استاندار آذربایجان شرقی با اعلام این که در حادثه زلزله حدود پنج هزار و 500 واحد مسکونی به طور صد درصد تخریب شده، افزود: دولت به جهت رعایت حال مردم خانه‌هایی که بیش از 30 درصد آسیب دیده‌اند را نیز مشمول نوسازی قرار داده و با تعیین اولویت همه واحدهای آسیب‌دیده را احداث خواهد کرد.



وی گفت: ساخت اماکن دامی و محل نگهداری احشام نیز با سرعت در حال انجام است تا به فضل الهی شاهد سکونت پایدار در روستاهای زلزله‌زده باشیم.

علیرضا بیگی همچنین با اشاره به استحکام بنای مدارس در مناطق زلزله‌زده گفت: پابرجا ماندن این بناها حاکی از دقتی است که در ساخت آنها به کار رفته است که این توجه محصول تفکر انقلاب اسلامی و پرداختن به موضوع آموزش و پرورش است.



خوشبختانه بهار علم و دانش در مناطق زلزله‌زده بدون هیچگونه کاستی همزمان با سایر نقاط کشور آغاز شد و توانستیم فعالیتهای آموزش و پرورش را در این مناطق به مدار طبیعی بازگردانیم.