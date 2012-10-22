توزیع عادلانه کالا از افزایش قیمتها جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار یکشنبه شب در ستاد تنظیم بازار کرمان گفت: به منظور کنترل قیمت ها نظارت بر توزیع عادلانه کالاها از سوی مسئولین مربوطه باید به دقت انجام شود.

وی با اشاره به توزیع برنج تایلندی در کرمان ابراز داشت: در حال حاضر نرخ تورم طی سال جاری در استان کرمان نسبت به میانگین کشوری پایین تر است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان در خصوص ذخیره سازی میوه شب عید ابراز داشت: باید هماهنگی های لازم در این خصوص انجام شود تا مشکلی پیش نیاید.

وی با بیان اینکه میوه های ذخیره سازی شده باید از نظر کیفیت و اندازه مطابق استاندارهای لازم باشند، یادآور شد: چنانچه از کارشناسان خبره کشاورزی برای این امر استفاده شود می تواند تاثیر بسزایی در تهیه محصولات با کیفیت مطلوب برای شهروندان کرمانی داشته باشد.

نجار ادامه داد: باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که شاهد توزیع میوه با قیمت مناسب برای ایام عید نوروز در کرمان باشیم.

