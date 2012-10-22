به گزارش خبرنگار مهر، شهر کنگان به علت قرار گرفتن در مسیر اتصال استان‌های بوشهر و خوزستان به استان هرمزگان همواره از ترافیک زیادی برخوردار است و عبور مسیر فعلی از وسط این شهر باعث شده تا همواره مشکلاتی برای شهروندان این شهر به‌وجود آید.

ایجاد یک مسیر کمربندی و کنارگذر برای این شهر می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت ترافیک در این مسیر و شهر کنگان داشته باشد.

ساخت این مسیر از چند سال قبل آغاز شده و می‌توان با شتاب بخشیدن به این پروژه، این نیاز شهر کنگان را هر چه سریعتر برآورده کرد.

وضعیت ساخت کنارگذر مطلوب است

تیمور یزدان‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه خدمات دولت عدالت محور در جای جای این شهرستان نمود دارد و به هر نقطه که نگاه شود آثار این خدمات به وضوح دیده می شود.

فرماندار شهرستان کنگان در ادامه، پیشرفت پروژه کمربندی شهرکنگان را که یکی از پروژه های محوری و کلیدی جهت توسعه این شهر بندری به شمار می رود مناسب ارزیابی کرد.

وی خاطرنشان ساخت: پس از وقفه ای کوتاه در این پروژه که به علت عبور از زمین های شخصی مردم بوجود آمده بود، خوشبختانه در حال حاضر فاز نهایی آن با سرعت هر چه تمام تر در حال اجراست.

پیشرفت 60 درصدی پروژه کمربندی کنگان

یزدان‌شناس افزود: امیدواریم پروژه کمربندی کنارگذر کنگان در سه قطعه و به طول 31 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 420 میلیارد ریال با این روندی که دارد مراحل اصلی و پایانی خود را به زودی طی کند.

وی گفت: این پروژه با پیشرفتی 60 درصدی در حال اجراست که انتظار می رود توجه بیشتری به آن شود.

فرماندار کنگان در ادامه بازدید خود از این پروژه بزرگ سری به فاز نخست آن زد و در همین راستا به خبرنگار مهر گفت: برای قطعه یک این پروژه به طول 10هزار و 300 متر، دو محل برای دوربرگردان و یک تقاطع هم سطح با جاده اصلی پیش بینی شده است.

یزدان‌شناس به پیشرفت‌های صورت گرفته در این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: بیش از 10 کیلومتر از این مسیر نیز گاردریل نصب شده است.

وی گفت: فاز نخست کنارگذر کنگان قریب به 80 درصد و فاز دوم و سوم آن نیز 40 درصد پیشرفت داشته که روند خوب و فعالی را نشان می دهد.