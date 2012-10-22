به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی صبح امروز دوشنبه اول آبان در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما آغاز به کار کرد.
باقر ساروخانی دبیر همایش و پدر علم روابط عمومی ایران در این برنامه گفت: علمی بودن روابط عمومی موجب میشود ما به هزاره سوم متصل شویم. شما مسئولان روابط عمومی کلیدداران دروازه ارتباط ما با هزاره سوم هستید. مشاغل همه معتبر و خوب هستند منتها آن شغلی که با آن اندیشه و اطلاعات انسانها سر و کار دارد حرفه فاخری است. شما مسئول آن روابط عمومی حرفه فاخری را انتخاب کردهاید و به همین دلیل است که روابط عمومی نیازمند استانداردسازی و حرفهای شدن است.
وی افزود: روابط عمومی نمیتواند آماتور باشد یعنی صرفاً بر اساس میل و علاقه شخصی انسانها پیش برود، بلکه باید در حوزه تخصص جا بگیرد و چیزی فراتر از دانش داشته باشد. دادن فرصت دانستن به همه مردم یکی از فواید علم روابط عمومی و در نتیجه یک عدالت توزیعی است. به نظرم مشعلداران نور، آگاهی و دانش فرزندان روابط عمومی هستند بنابراین روابط عمومی از جنس بالاهاست و جامعه ناچار است راههای تازهای در این زمینه برای خود باز کند. باید همه آحاد جامعه این راهها را بشناسند و این شناخت جز با کمک روابط عمومیها میسر نمیشود.
پدر علم روابط عمومی ایران ادامه داد: روابط عمومیها سازمانهای خاص را در همه امور به یکدیگر پیوند میدهند بنابراین موجب وحدت جمعی هستند؛ یعنی با وجود فعالیت روابط عمومیها هیچ سازمانی در لاک خود فرو نخواهد رفت و در نتیجه مقایسه پذیری و ردهبندی که یک اصل تطبیقی است، فعال خواهد شد و به اصطلاح مشخص میشود که دوغ و دوشاب یکی نیست. یکی از دوستان متخصص در امور روابط عمومی می گفت در این عرصه دو نوع حرکت وجود دارد؛ حرکت اسبی و حرکت الاغی. الاغی که کند راه می رود از قافله عقب میماند و الاغ پشت سریاش ممکن است او را گاز بگیرد و بگوید صبر کن تا با هم برویم، اما اسبها وقتی اسب دیگر را جلوی خود میبینند راه دیگری را انتخاب میکنند تا از او جلو بزنند.
ساروخانی گفت: آینده روابط عمومی در ایران با استانداردسازی همراه خواهد بود سال 47 که من به ایران آمده بودم کاری که به ما سپرده شد، ردهبندی مشاغل بود. اگر ردهبندی تولید یقین نکند، خطرناک است. استانداردسازی هم باید به صورت حقیقی و قابل باور باشد. اگر استانداردسازی را به صورت انتزاعی انجام بدهیم مقبول نخواهد بود و من نام استانداردسازی نابینا را روی آن میگذاریم. آنچه ما به آن نیاز داریم استانداردسازی کیفی و هوشمند است.
وی ادامه داد: انگلیسیها ضربالمثلی دارند که میگوید یا انتشار بده یا بمیر. این یک دید کاملاً کمی گرایی است. ما نیازمند آن گونه روابط عمومی هستیم که در عین کار کمی هوشمند و با کیفیت هم باشد. این را هم فراموش نکنیم که استانداردسازی اصول خاصی دارد. اصل صحت، اصل سلامت، اصل فراگیری، اصل شفافیت، اصل فهم و درک و ... همه از اصولی هستند که در استانداردسازی باید رعایت شود.
دبیر هشتمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی در پایان سخنانش گفت: ما باید به جایی برسیم که ایده روابط عمومی را طراحی کنیم و بعد در جامعه واکنشهای مربوط به آن را بررسی کنیم که در این زمینه راهی بلند و در عین حال استوار پیش روی ماست.
در ادامه این مراسم پیما جوانا مک دوئل، دبیر انجمن بینالمللی روابط عمومی به این سمپوزیوم قرائت شد.
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