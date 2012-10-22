به گزارش خبرنگار مهر، تیم مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز قهرمان مسابقات فوتسال جام هفته دفاع مقدس شد و

این دوره از مسابقات از ابتدا هفته دفاع مقدس آغاز و بعد از یک ماه با شناخت تیم برتر به اتمام رسید.



14 تیم از سطح ادارات راه و شهرسازی استان البرز در این دوره از مسابقات شرکت داشتند که در نهایت تیم مدیریت اول، تیم اداره راه گچسر دوم، تیم راه سازی سوم شد.



قدرت الله ضیایی فر سرپرست، محمد صالح صفاری مربی، مرتضی تاجیک دروازه بان، محسن نکونام، حنیفه مرتضایی، محمد حسین ضیایی فر، بابک وادی پور، منصور آبیاری، جعفر اسدی و حسن رحمانی و حمید رضا بهرامی نفرات تیم مدیریت هستند.



جعفر اسدی و بابک وادی پور بهترین بازیکن و آقای گل انتخاب شدند.



مسابقات فوتسال جام هفته دفاع مقدس به همت پایگاه بسیج اداره کل راه و شهرسازی برگزار و در پایان به نفرات اول تا سوم جام و جوایز نقدی اهدا شد.

