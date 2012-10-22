به گزارش خبرنگار مهر، نستور زامبرانو شامگاه یکشنبه در نشست بررسی مسائل آمریکای لاتین و تحلیل انتخابات اخیر ونزوئلا که در مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد، با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشور ونزوئلا ابراز داشت: با وجود تبلیغات گسترده دشمنان برای عدم حضور مردم در عرصه انتخابات، بیش از 80 درصد مردم ونزوئلا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و چاوز را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند.

وی گفت: سلامت برگزاری انتخابات در ونزوئلا از سوی دشمنان نیز مورد تائید قرار گرفته و ما به دنبال ایجاد جهانی تازه در ونزوئلا هستیم و دولت نیز با حمایت‌های مردم اصلاحات را دنبال می‌کند.



ملت ونزوئلا با اسلام بیگانه نیستند





کاردار سفارت ونزوئلا با بیان اینکه ملت ونزوئلا با اسلام بیگانه نیستند گفت: بیشتر جمعیت مردم ونزوئلا را مسیحی و کاتولیک تشکیل می‌دهند و اقلیت مسلمان نیز در این کشور زندگی می‌کنند.



نستور زامبرانو با بیان اینکه چاوز تاکنون ۱۰ بار به ایران سفر کرده به ارتباط تنگاتنگ ایران و ونزوئلا اشاره کرد و افزود: روابط این دو کشور در انعقاد قرارداد‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه ارتباط فرهنگی عمیقی بین مردم کشور ونزوئلا و ایران وجود دارد.



بین ایران و ونزوئلا تاکنون 300 قرارداد منعقد شده است



وی با بیان اینکه بین ایران و ونزوئلا تا کنون 300 قرارداد منعقد شده که در این قرارداد‌ها اهداف مشترکی دنبال می‌شود ادامه داد: مشترکات زیادی بین انقلاب ایران اسلامی و انقلاب و حرکت‌های اخیر انقلابی ونزوئلا وجود دارد و هردوی این انقلاب‌ها بیان گر اراده مردم این دو کشور در مخالفت با امپریالیسم هستند.



کاردار سفارت ونزوئلا با بیان اینکه مقاومت و انقلاب ایران اسلامی الگویی برای همه کشور‌های جهان است، افزود: هدف از مبارزه مردم ونزوئلا با امپریالیسم ساختن جامعه‌ای برابر و مستقل است.



نستور زامبرانو رسانه‌ها را به عنوان مهمترن عناصر جنگ امروز برشمرد و افزود: 80 درصد رسانه‌های کشور ونزوئلا علیه چاوز و حرکت مردمی کشور ونزوئلا فعالیت می‌کنند.



وی با بیان اینکه آژانس‌های بین المللی حمایت‌های فراوانی از مخالفان حرکت مردمی در ونزوئلا انجام می‌دهند افزود: تلویزیون، رادیو و سایت‌های خبری در کشور ونزوئلا در اختیار کسانی است که علیه انقلاب مردمی این کشور فعالیت می‌کنند.



کاردار سفارت ونزوئلا، چاوز را یک رئس جمهور مردمی دانست و با بیان اینکه ارزش‌های واقعی اسلامی در وی نمایان است افزود: بسیاری از توطئه‌های رسانه‌ای در کشور ونزوئلا علیه حرکت‌های انقلابی مردم با کمک و حمایت آمریکا و جبهه استکبار صورت می‌گیرد.

