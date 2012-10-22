به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر میزان ذخایر طلای مناطق معدنی آذربایجان‌غربی به 100 تن می‌رسد و این در حالی است که با ادامه فعالیتهای اکتشافی در شهرستانهای ماکو، ‌سلماس،‌ شاهین‌دژ و سردشت میزان ذخایر افزایش یافته و با افتتاح بزرگترین کارخانه استحصال خاورمیانه در تکاب به عنوان یکی از طرح های مهر ماندگار دولت، تا خرداد 92 میزان برداشت طلا از معادن سالانه 3 تن افزایش می یابد.

آذربایجان غربی رتبه نخست کشور را از نظر ذخایر و تولید طلا در اختیار داشته که هم اکنون با ساخت واحد فرآوری و استحصال طلا در معدن زرشوران تکاب، سالانه سه هزار و 600 کیلوگرم شمش طلا و بیش از یک هزار و 200 کیلوگرم نقره تولید و با بهره برداری از کارخانه 3 تن به میزان برداشت افزوده می شود.

همچنین معدن بزرگ طلای آق دره در تکاب نیز که عیار کانسنگ آن نزدیک به پنج گرم در هر تن بوده و می تواند سالانه بالغ بر 2.2 تن طلا تولید کند، معدن طلا و نقره باریکای سردشت و خرابه پیرانشهر که به تازگی شناسایی شده اند با اندیس های معدنی قابل توجه، موقعیت استان به لحاظ تولید فلزات گرانقیمت را به نحو چشمگیر تقویت می کند.

ذخیره کانسنگ معدنی باریکای سردشت که در مرحله اکتشاف و مطالعه است، بیش از 764 هزار تن تخمین زده می شود و عیار طلای موجود در آن 1.5 و عیار نقره آن 101 گرم در هر تن است. وضعیت معدن طلا و نقره خرابه پیرانشهر نیز مشابه این معدن است.

علاوه بر این معادن، در شهرستانهای ماکو، سلماس، شاهین دژ و محدوده های دیگری از شهرستان تکاب رگه های معدنی طلا و نقره یافت شده که در صورت بهره برداری از این معادن آذربایجان غربی به رتبه های جهانی در تولید طلا و نقره دست می یابد.

نتایج به دست آمده از عملیات اکتشافی ایمیدرو، نشان می‌دهد معدن طلای شهرستان تکاب با عیار 5.81 گرم در تن از چهار میلیون تن ذخیره قطعی برخوردار بوده و میزان ذخیره احتمالی این معدن به هفت میلیون تن نیز می ‌رسد که در این راستا بهره برداری اصولی و رفع مشکلات موجود در معادن یکی از وظایف اصلی مدیران حوزه های ذیربط است.

در این راستا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی شامگاه یکشنبه به همراه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده مردم تکاب، شاهین دژ و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی از پروژه طرح تولید طلای زرشوران تکاب بازدید و پیشرفت فیزیکی کارخانه و مسائل مربوط به آن را بررسی کرد.

عبادالله اکبری در این بازدید با اشاره به اینکه طرح تولید طلای زرشوران تکاب جزو طرحهای مهر ماندگار بوده و تا خرداد ماه 92 آماده بهره برداری می شود، ادامه داد: میزان سرمایه گذاری این کارخانه 700 میلیارد ریال بوده که پس از راه اندازی با تولید 3 تن طلا در سال برای بیش از 350 نفر اشتغالزایی دارد.

همچنین با توجه به ظرفیت معدنی تکاب در حوزه طلا در کارخانه طلای پویا زرکان آقدره به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات کارگری از جمله بیمه بیکاری، برگشت به کار برخی از کارگران و جذب نیروی جدید به صورت بومی جلسه ای تشکیل و موضوع بررسی شد.

با بهره برداری از معادن طلا و نقره، آذربایجان غربی به قطب تولید و فرآوری صنایع جنبی این رشته از قبیل ساخت طلای تجارتی پلی متال تبدیل می شود که در این راستا برای بهره برداری از این ذخایر 700 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل معدن زره شوران تکاب اختصاص یافت.

ظرفیت اسمی استخراج از معادن طلای استان بیش از یک میلیون و 50 هزار تن است و علاوه بر این بالغ بر یک تن و 200 کیلوگرم نقره و نیز 500 کیلوگرم جیوه نیز همزمان از این معادن استحصال می شود.

در حال حاضر 380 معدن در سراسر استان وجود دارد که شامل 31 تنوع معدنی است که مهمترین آنها شامل تیتان، کان سنگ طلا، باریت، فلدسپات، میکا، کان سنگ نقره و انواع سنگهای تزیینی مانند گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر، گنگلومرا و بازالت است.