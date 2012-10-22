حاشیه ها از خط زرد تشک کشتی نهاوند گذشت/کشتی نهاوند خود خوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه ریزی های مسئولان قرار بود کشتی نهاوند به دست سرمایه های بومی و تحصیلکرده این ورزش سپرده شود تا پله های موفقیت و پیشرفت را سریعتر طی کند، اما...

هدف مشخص بود پهلوانی که با تشک کشتی بزرگ شده و خاک آن را خورده است درد کشتی و نقاط ضعف و قوت آن را بهتر میداند و برای آن دلوز خواهند بود.

وضعیت فعلی کشتی نهاوند تعریف کردنی نیست

در شهرستان نهاوند چند سالی است کشتی را به دست اهالی کشتی آن نعمت رضایی، فرامرز سماوات و مهرداد سعدی نژاد سپرده اند و میدانیم این سه نفر از سرمایه های بزرگ کشتی نهاوند محسوب میشوند و هر کدام برای خود طرح و ایده و فکر دارند، هر سه نفر در حوزه کشتی صاحب نظرند ولی با مدیریت اهالی کشتی وضعیت فعلی این ورزش در شهرستان نهاوند تعریف کردنی نیست.

روند پر نوسان و البته به دور از انتظار کشتی نهاوند در حال حاضر صاحبان و مدال آوران و پیشکسوتان کشتی نهاوند را به دو دسته تقسیم کرده است.

عده ای بر این باورند که ضعف عملکرد مدیریت کشتی در چند سال گذشته باعث کاهش اعتماد و محبوبیت و سوختن استعداد و سرمایه های کشتی نهاوند شده و گروه دیگر وضعیت فعلی و کشتی را در نهاوند مطلوب و مثبت ارزیابی میکنند به راستی حق با کدام گروه است؟

کشتی نهاوند همواره با حاشیه و تنش و بحران روبرو بوده است

کشتی نهاوند در گذشته همیشه با حاشیه و تنش و بحران روبرو بوده و گاهی این تنش، هدایت شده و گاهی نیز با تغییر در مدیریت کشتی نهاوند آرام گرفته است.

اما آنچه مسلم است اینکه همیشه مهمترین عامل این تنش ها و اختلافات، اهالی کشتی بوده اند، گروهها و طیف های مختلف با نگرش و ایده های مختلف در عرصه کشتی نهاوند وارد شده اند.

کشتی که همواره بعنوان ورزش اول کشور از آن یاد میشود گرچه از نظر جمعیت ورزشکار و تماشاگر و دست اندرکاران، با فوتبال قابل قیاس نیست، اما از رشته های ورزشی است که ریشه در فرهنگ و اعتقادات دارد و هرکس در هر جایگاهی در زمان برگزاری رقابت های معتبر از قبیل آسیایی، جهانی و المپیک با شور تعصب ملی نتایج آن را پیگیری میکند و از پیروزی ورزشکاران خوشحال و مفتخر و از ناکامی آنها دلگیر میشود.

حال چرا در سالهای اخیر شهرستان نهاوند نتوانسته مانند دهه گذشته کشتی گیران بزرگ و ارزشمندی به جامعه کشتی نهاوند و ایران تحویل دهد، جای سئوال دارد!

دلسوزان کشتی نهاوند جا زده اند

شرایط فعلی کشتی نهاوند به گونه ای شده که افرادی که توانایی کمک به این رشته را دارند در صورتی که در کادر و مدیریت اجرایی هئیت کشتی نباشند تمایلی به بالا بردن کیفیت این ورزش نداشته و حتی عدم موفقیت کشتی نهاوند را نشانی بر اثبات شایستگی ها و توانایی خود می دانند.

در موارد دیده شده در گذشته، هنگامی که برای تحلیل عملکرد هئیت کشتی نهاوند در برنامه ای از آنها دعوت می شد از همان ابتدا شمشیر را از رو بسته و به جای ریشه یابی مشکلات مدام در پی اثبات حقانیت خود و عدم شایستگی دست اندرکاران بوده اند.

بزرگترین ضعف کشتی نهاوند که بر هیچ کس پوشیده نیست این است که انتخاب رئیس هیئت کشتی و اعضای آن براساس ملاک و معیار صحیح و شفافی انجام نمی شود و اعمال سلیقه در آن سهم بسزایی دارد.

این امر موجب بی اعتمادی و سردرگمی کشتی گیران شده و به تدریج انگیزه خود را از دست می دهند، زیرا می بینند که تلاش برای رسیدن به هدف تنها ملاک نیست.

حاشیه ها بر بی اعتمادی کشتی گیرانی نهاوندی دامن می زند

از سوی دیگر کشتی گیرانی که با وجود رعایت نظم و تلاش و قرار گرفتن در شرایط آرمانی از حضور در آزمون میدانهای جدید محروم می شوند، ممکن است برای همیشه اعتماد به نفس و انگیزه خود را از دست بدهند.

حمید سیفی از مفاخر و افتخارات کشتی نهاوند است که اخلاق و ادب او بر همه نمایان است، پرورش یافته مکتب پهلوانی است و مدارج بالای علمی را طی کرده و در حال حاضر استاد دانشگاه و عضو هئیت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران است.

سیفی معتقد است نهاوند سرشار و لبریز از استعدادهای کشتی است اما در چند سال اخیر به خاطر عدم حمایت های لازم به لحاظ روحی و کیفی و اقتصادی، مسئولان نهاوند نتوانسته اند کاری برای کشتی نهاوند انجام دهند.

کشتی نهاوند دچار افت عجیب و معنا داری شده است

وی وضعیت فعلی کشتی نهاوند را مناسب نمیداند و معتقد است کشتی نهاوند دچار افت عجیب و معنا داری شده است و این به معنی زنگ خطری است که برای همه اهالی ورزش کشتی نهاوند از جمله پیشکسوت و مدیر و مربی و کشتی گیر به صدا درآمده است.

قهرمان سابق جهان راهکار برون رفت کشتی نهاوند از این وضعیت را برگزاری کارگاه های کشتی زیر نظر فدراسیون کشتی میداند.

برگزاری کلاسهای آموزشی و به روز علم کشتی برای بالا بردن دانش و کلاس مربیگری از دیگر توصیه های سیفی برای نجات کشتی نهاوند است.

بی برنامگی و روز مرگی آفت کشتی نهاوند است

وی بی برنامگی و روز مرگی را عیب کشتی نهاوند میداند و بی محابا میگوید باید در حوزه مدیریت کشتی نهاوند تغییراتی به وجود بیاید.

صحبت های حمید سیفی که خود اهل کشتی و ورزش است و سالها باعث افتخار آفرینی برای کشتی نهاوند شده نیز حکایت از ضعف های کشتی نهاوند در سالهای اخیر دارد.

اما مهرداد سعدی نژاد جوان سالهای نه چندان دور نهاوند که افتخارات زیادی در عرصه کشتی بدست آورده و به تازگی از ریاست هئیت کشتی نهاوند برکنار شده حرفهای متفاوتی مطرح می کند.

سعدی نژاد گفت: در سال 89 کشتی نهاوند در رده های مختلف سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در رده های چهارم و پنجم قرار داشت.

عده ای مایل به دیدن موفقیت های کشتی نهاوند نیستند

قهرمان جوانان جهان در مسابقات 1370 چک اسلواکی افزود: کشتی نهاوند در حال پیشرفت و رشد بود اما عده ای تمایل نداشتند موفقیت های کشتی نهاوند را ببینند.

وی درد کشتی نهاوند را در درون خود کشتی و مربیان و خاک خورده های آن میداند و میگوید: حسادت و بیرون بودن مشکلات از دایره گود باعث این همه تنش و هیاهو کشتی نهاوند شده است.

سیفی و سعدی نژاد متعلق به یک دوره کشتی نهاوند هستند و با هم در یک سالن تمرین کرده اند هر دو باعث افتخار و سربلندی شهر نهاوند بوده اند ولی دو نظر متفاوت در مورد کشتی نهاوند دارند.

برای روشن شدن موضوع پای صحبت های تورج ظفری مربی نهاوندی نشستیم، وی که بسیاری از کشتی گیران بزرگ نهاوندی در کلاس درس و کشتی او به موفقیت های بزرگی رسیدند از کشتی نهاوند در شرایط فعلی راضی نیست و کار کردن در کشتی نهاوند را سخت و مشکل میداند.

ظفری که در حال حاضر سرمربی تیم ملی جوانان کشور است میگوید: کشتی نهاوند همیشه بالنده است و با رویکرد جوانان خود می تواند تولدی نو داشته باشد اما این منوط بر این واقعیت است که مسیر و فضا را باید طوری طراحی و ایجاد کرد که ظرفیت سازی برای استفاده از تمامی پتانسیل ها به منظور تولید پدیده ها ممکن باشد.

نهاوند از سرمایه های بزرگ خود در کشتی به درستی استفاده نمی کند

وی معتقد است نهاوند از داشته های عظیم و سرمایه های بزرگ خود در کشتی به درستی استفاده نمی کند و این یعنی پسرفت کشتی نهاوند در سالهای اخیر.

ظفری ادامه داد: برای تحول ابتدا باید عناصر و عواملی که موجب ایجاد تحول میشوند را شناسایی و سپس با هم اندیشی و با بکار بستن آن راه را برای موفقیت و سربلندی کشتی نهاوند هموار کرد.

ظفری راه نجات کشتی نهاوند را برای خروج از حاشیه ها و مشکلات آن وجود نگرش، تفکر و دانش جدید میداند و معتقد است: توجه به یافته های علمی جدید در ورزش بالاخص در برنامه ریزی هایی کلان مدیریتی و تمرینی و اجرایی مهم است.

مربی با دانش کشتی نهاوند و کشور با بیان اینکه برای پیشرفت و توسعه کشتی نهاوند باید به دنبال تغییرات بود، گفت: تغییراتی که باید با درک عمیق و نگاه اصولی و کارشناسی و مشخص شدن معایب و محاسن کشتی نهاوند صورت گیرد.

تاخیر در تغییرات سدی در راه موفقیت است

وی با صراحت افزود: اگر تغییرات را به تأخیر بیاندازیم هیچگاه موفق نخواهیم شد بنابراین باید با تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت، آنها را شناسایی و با کار و تلاش در زیر ساخت های تکنیکی و تاکتیکی آنها، تحولات پایه ای را ایجاد کرد.

به هر صورت آنچه بدیهی است اینکه کشتی نهاوند در وضعیت اورژانسی قرار دارد و این امر از آنجا پیداست که دو ماه قبل در خلال برگزاری مسابقات لیگ دسته یک کشور دوباره اختلافات و تنش های کشتی نهاوند بین منتقدین و پیشکسوتان این رشته به اوج خود رسید و باعث شد عملکرد کشتی نهاوند در سالهای اخیر زیر سئوال برود.

کشتی نهاوند در سالهای نه چندان دور در غرب کشور و در کشور مطرح و معروف بوده است و از همین شهر با حداقل امکانات قهرمانان بزرگی به جامعه کشتی ایران و جهان معرفی شدند .

درویشی ها، رضایی ها، ابراهیمی ها، کولیوندها، سیفی ها و ...هنوز در این شهر زیادند و بیقرار به اثبات رساندن تلاش و استعداد خود.

کشتی نهاوند خود درگیر حواشی و تنش های بزرگان خود است

ولی افسوس که کشتی نهاوند خود درگیر حواشی و تنش های بزرگان خود است به نحوی که نهاوندی با این همه سرمایه و کشتی گیر خلاق و توانا برای حضور در مسابقات لیگ دسته یک کشور مجبور میشود دست به دامن کشتی گیران نه چندان مطرح شهرهای مختلف و غیر بومی شود.

برای حل معضلات و مشکلات کشتی نهاوند باید چشمها را برای دیدن بهتر باز و ریشه ها و اختلافات را شناسایی و استخراج کرد.

باید به مسائل حوزه کشتی نهاوند به صورت کلان و زیر بنایی نگاه کرد و با وحدت ارامش و همدلی بر مجموعه کشتی نهاوند حاکم شد.

باید نیت همه دلسوزان کشتی موفقیت و سربلندی مجموعه کشتی نهاوند باشد نه موفقیت یک شخص و یا یک گروه خاص.

به امید روزی که کشتی نهاوند دوباره جایگاه اصلی و خاص خود را پیدا کند.