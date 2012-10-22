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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۴۲

عابدی کیاسری:

ساختار سازمانی موسسه رازی نیازمند تغییرات جدی است

ساختار سازمانی موسسه رازی نیازمند تغییرات جدی است

کرج - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: ساختار موسسه رازی پاسخگوی گستردگی و حساسیت وظایف آن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عابدی کیاسری شامگاه یکشنبه در آیین تقدیر از مدیر سابق طرح و برنامه ریزی موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی در کرج گفت: از ارکان مهم در مفهوم کلمه "توسعه" طراحی مجدد و برنامه ریزی است که از وظایف مهم مدیریت طرح و برنامه است.

وی افزود: طرح و برنامه موسسه نیازمند تغییر در نگرش و اهداف است که بی شک این تغییر نگرش در ارتقا و پیشرفت امور و تحقق اهداف موسسه رازی موثر است.

وی همچنین با اشاره به تغییر شرایط جهانی و کشور تاکید کرد: این شرایط موجب تغییر در مطالبات موجود از موسسه رازی شده و این موسسه ناگزیر نیازمند برون رفت از شرایط ساختار کنونی است.

وی تصریح کرد: ساختار موسسه رازی پاسخگوی گستردگی و حساسیت وظایف آن نبوده و نیازمند بازنگری است.

عابدی کیاسری افزود: امروزه موسسه رازی با سابقه 90 ساله خود نیازمند تغییرات جدی و بنیادین در ساختار سازمانی خود است.

در پایان این جلسه از زحمات بهمن لطیفی مدیر سابق طرح و برنامه این موسسه تقدیر به عمل آمد.

موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی در کرج مستقر است.

کد مطلب 1725645

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