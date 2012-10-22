ساختار سازمانی موسسه رازی نیازمند تغییرات جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عابدی کیاسری شامگاه یکشنبه در آیین تقدیر از مدیر سابق طرح و برنامه ریزی موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی در کرج گفت: از ارکان مهم در مفهوم کلمه "توسعه" طراحی مجدد و برنامه ریزی است که از وظایف مهم مدیریت طرح و برنامه است.



وی افزود: طرح و برنامه موسسه نیازمند تغییر در نگرش و اهداف است که بی شک این تغییر نگرش در ارتقا و پیشرفت امور و تحقق اهداف موسسه رازی موثر است.

وی همچنین با اشاره به تغییر شرایط جهانی و کشور تاکید کرد: این شرایط موجب تغییر در مطالبات موجود از موسسه رازی شده و این موسسه ناگزیر نیازمند برون رفت از شرایط ساختار کنونی است.

وی تصریح کرد: ساختار موسسه رازی پاسخگوی گستردگی و حساسیت وظایف آن نبوده و نیازمند بازنگری است.



عابدی کیاسری افزود: امروزه موسسه رازی با سابقه 90 ساله خود نیازمند تغییرات جدی و بنیادین در ساختار سازمانی خود است.



در پایان این جلسه از زحمات بهمن لطیفی مدیر سابق طرح و برنامه این موسسه تقدیر به عمل آمد.

موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی در کرج مستقر است.