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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

آصفری در گفتگو با مهر:

انتقاد نماینده اراک به عدم تعریض و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده داود آباد

انتقاد نماینده اراک به عدم تعریض و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده داود آباد

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب نسبت به عدم تعریض و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده داود اباد انتقاد کرد و گفت: کند بودن عملیات این جاده نیز به وزیر راه و شهرسازی تذکر داده شده است.

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاهد تصادفات متعدد در این محور هستیم که بجاست وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اقدام کند.

وی با بیان اینکه وزیر باید ظرف 10روز به این تذکر پاسخ دهد اظهارداشت: جاده داود آباد به اراک دارای پیچ های خطرناک است که باید اصلاح شود.

آصفری از تذکر به وزیردفاع و پشتیبانی در خصوص وضعیت حقوق و مزایای شرکت واگن پارس خبر داد و گفت: معوقه حقوق کارگران این شرکت و بازنشسته های ان که مدتاهاست پرداخت نشده است به وزیر دفاع تذکر داده شده و ایشان باید در این زمینه پاسخگو باشد.

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس حل مشکل اشتغال را مهمترین عامل جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهرعنوان کرد و گفت:بانگاه کلان مدیریتی می توان مشکلات اشتغال، معیشت و رفاه مردم را حل کرد.

آصفری با اشاره به آلودگی هوای اراک و پیگیری آن از طریق مجمع نمایندگان استان اظهارداشت: برای پیگیری آلودگی هوا منتظر مجمع نمی مانم و خود شخصا آلودگی هوا را دنبال می کنم.

وی فیلترینگ کردن نیروگاه را از جمله برنامه بعدی خود برشمرد.

کد مطلب 1725646

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