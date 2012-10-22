زایمانهای متعدد خطر ابتلا به سرطان گردن رحم را تشدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز امیریان افزود: سرطان در اثر تغییرات تدریجی در سلول و بافت ایجاد می شود و انجام آزمایش پاپ اسمیر به صورت سالانه برای خانم های 20تا 65سال متاهل، مناسب ترین راه برای تشخیص زودرس این تغییرات، پیش از پیدایش سرطان گردن رحم است.

وی با بیان اینکه پیشرفت سرطان سرویکس رحم کند است، عنوان کرد: کسانی که همه ساله نتیجه پاپ اسمیر طبیعی داشته و عوامل خطر سرطان سرویکس را ندارند، می توانند به فواصل سه سال یک بار این آزمایش را تکرار کنند.

مادران آغوش خود را از نوزادان دریغ نکنند

کارشناس مسئول اداره مامائی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: آغوش مادر در روند بهبود نوزادان نارس و تقویت شیردهی مادر تاثیر مثبت دارد.

فاطمه گودرزی افزود: تقویت ارتباط عاطفی مادران و نوزادان از پیامدهای مثبت این اقدام است و تماس پوستی مادر و نوزاد در روزهای بدو تولد نوزادان نارس، جایگزین مناسبی برای دستگاه های مصنوعی است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی در این زمینه بیان داشت: در این کارگاهها، مزایای مراقبت آغوشی، تجهیزات مورد نیاز و آمادگی های پیش از مراقبت آغوشی، نکات آموزشی موردنیاز والدین، نحوه انجام مراقبت آغوشی، اصول تغذیه مادران، موارد منع مراقبت آغوشی و معیارهای ترخیص به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

اسید چرب آ.ال.آ در کاهش ابتلا به ام.اس موثر است

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج گفت: مصرف مواد حاوی آ.ال.آ در رژیم غذایی روزانه، خطر ابتلا به بیماری های آلرژیک و التهابی مانند پسوریازیس و اگزما و هم چنین بیماری های خود ایمنی مانند ام.اس، لوپوس و سرطان را کاهش می دهد.

سمانه عزیزی افزود: آ.ال.آ به عنوان یک منبع انرژی در بدن بوده و در موادی مانند دانه کتان، روغن دانه کتان، روغن کانولا، روغن سویا و ماهی سالمون وجود دارد.

وی با اشاره به تاثیر آ.ال.آ در کاهش کلسترول و تری گلیسرید خون، عنوان کرد: این ماده، خطر ابتلا به بیماری های قلبی، عروقی را نیز در بدن کاهش می دهد.

این کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه مکمل های غذایی آ-ال-آ حاوی چربی و کالری بالایی بوده و لازم است قبل از مصرف آن با متخصص تغذیه مشورت شود، اظهار داشت: آلفا لینولنیک اسید یا ( آ.ال.آ) یک اسید چرب ضروری دارای منشأ گیاهی بوده و به عنوان نوعی امگا 3 در بدن عمل می کند و تعادل در مصرف مواد حاوی امگا 3 باید رعایت شود.

اعتماد به نفس مولفه ای اساسی در ارائه کمک های اولیه به بیماران است

کارشناش ارشد آموزش پرستاری بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: اعتماد به نفس مولفه ای اساسی در هنگام ارائه کمک های اولیه به بیماران و حفظ جان آنان است.

کیا جاوید آشنایی همه دست اندرکاران امر بهداشت و درمان جامعه را با اصول احیاء و کمک های اولیه ضروری دانست و افزود: آگاهی از اصول پایه امدادهای اولیه، تاثیر بسزایی در حفظ جان بیماران در مواقع بحرانی خواهد داشت.

وی با اشاره به لزوم تشکیل کارگاههای آموزشی در این خصوص اظهار داشت: در این کارگاهها، کارکنان اداری، پاراکلینیکی و خدماتی بیمارستان در سه گروه مجزا به صورت تئوری و عملی با اصول احیاء قلب و ریه بیماران اورژانسی آشنا می شوند.

جاوید تشکیل کارگاه آموزش احیاء قلبی، ریوی را در راستای اجرای استاندارهای اعتبار بخشی بیمارستان عنوان کرد.