جذب 65 درصد اعتبار احداث سد گیوی/ تکمیل پروژه ها نیازمند 239 میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعد الله رئیس السادات صبح دوشنبه در جلسه شورای فنی این شهرستان تصریح کرد: پروژه سد گیوی از طرحهای مهر ماندگار کوثر بوده که علاوه بر ایجاد شغل برای 9 هزار نفر برای تعداد قابل توجهی به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این سد بیش از 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به زیر کشت خواهد رفت، متذکر شد: اتمام این پروژه می تواند تحولات قابل توجهی در کشاورزی این شهرستان ایجاد کند.

این مسئول احداث ساختمان سد گیوی، احداث تصفیه خانه و شبکه فاضلاب کوثر، احداث سد خاکی جغناب و تکمیل مدرسه شبانه روزی کوثر را از دیگر طرحهای مهر ماندگار شهرستان کوثر عنوان کرد.

رئیس السادات با اشاره به ضرورت تامین اعتبار سریع برای اجرای تاثیرگذار این پروژه ها اضافه کرد: هم اکنون از مجموع اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه ها هزار و 239 میلیارد و 630 میلیون ریال کسری اعتبار داریم.

به گفته فرماندار کوثر پیش بینی می شود حداکثر تا مرداد سال آینده از تمامی این پروژه ها بهره برداری شود.

طبق اظهارات مسئولان زمان آبگیری سد گیوی شهریور ماه سال جاری عنوان شده بود که به دلیل تاخیر در اتمام پروژه ساخت تاکنون محقق نشده است.

