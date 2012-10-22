بهره مندی 76 درصد روستاهای کردستان از آب آشامیدنی/ 221 پروژه جدید اجرا می شود

رحمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی کردن پروژه ها و طرح های متعدد در راستای توسعه و ارتقاء میزان بهره مندی مردم از آب آشامیدنی در روستاهای استان کردستان گفت: براساس این آمار شاخص بهره مندی روستاهای استان در سال 90 پائین بود که با اجرا و بهره برداری از پروژه های جدید این میزان افزایش یافت.

وی در بخش دیگری از سخنانش به میزان اعتبارات مصوب شرکت در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال 90 بالغ بر 52 میلیارد و 302 میلیون و 509 هزار ریال اعتبار برای اجرای 221 پروژه آبرسانی روستایی به تصویب رسید که از این میزان اعتبار بالغ بر 45 میلیارد و 225 میلیون و 509 هزار ریال تخصیص داده شد.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان یادآور شد: میزان اعتبارات اختصاص یافته از محل اعتبارات استانی، دو درصد درآمد نفت و گاز، ملی، مصوبات سفر مقام معظم رهبری و مدیریت بحران بوده است.

رحیمی با اشاره به سهم آبفار استان از اعتبارات استانی عنوان کرد: میزان اعتبارات استانی بالغ بر پنج میلیارد و 232 میلیون و 109 هزار ریال، دو درصد درآمد نفت و گاز معادل 25 میلیارد و 870 میلیون ریال و اعتبارات ملی نیز چهار میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: از میزان اعتبارات مذکور بالغ بر 427 هزار و 977 میلیون ریال برای اجرای پروژه های آبرسانی، 49 هزار و 837 میلیون ریال برای تامین آب، 19 میلیارد و 711 میلیون و 85 هزار ریال توسعه و بازسازی، دو هزار و 270 میلیون ریال برای مطالعات آب هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت آبفار کردستان گفت: همچنین هزار و 500 میلیون ریال مطالعات فاضلاب، 220 میلیون ریال تجهیز آزمایشگاه، 18 هزار و 30 میلیون ریال دفع بهداشتی فاضلاب و سه هزار و 480 میلیون ریال دیگر نیز برای آبرسانی سیار در روستاهای استان کردستان اختصاص یافته است.

رحیمی در پایان یادآور شد: از تعداد پروژه های مذکور بیشترین پروژه به شهرستان سنندج با 44 پروژه و کمترین به شهرستان دهگلان با 14 پروژه اختصاص دارد.