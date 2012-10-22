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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

حجت الاسلام موسوی:

ورزشهای بومی احیا شود/استفاده از امکانات خدادادی در بخش ورزشهای آبی

ورزشهای بومی احیا شود/استفاده از امکانات خدادادی در بخش ورزشهای آبی

هرمز - خبرگزاری مهر: امام جمعه هرمز بر احیای ورزشهای بومی در جزیره هرمز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی پیش ازظهر دوشنبه در جمع ورزشکاران هرمزی ضمن خیرمقدم به حاضرین به موضوع تربیت بدنی و جوان موفق از دیدگاه اسلام پرداخت و تذهیب نفس، تقوا و ایمان قوی را از مهمترین فاکتورها پیشرفت در مبحث ورزش و در میادین ورزشی برشمرد.

وی همچنین از ورزشکاران خواست قدر جایگاه خود و سلامتی را بدانند و از این جایگاه به نحو سالم و عقلانی استفاده کنند تا الگوی موفق برای آیندگان باشند.

حجت الاسلام موسوی امام جمعه هرمز گفت: جنگ امروز استکبار با اسلام ناب محمدی در ایران اسلامی در بعد فرهنگی است و همه امکانات خود را در این مسیر به کار گرفته وبه فرموده مقام معظم رهبری به دنبال جنگ اندلسی هستند و لذا درراستای مقابله با تهاجم فرهنگی و دفاع از ارزشها و رهنمودهای مقام معظم رهبری هیئت ورزشی نقش ارزنده ای ایفا می کنند و آنچه که جوانان را از اعتقادات مذهبی و ارزشها دور می سازد تنبلی و سستی است.

امام جمعه هرمز افزود: احیاء ورزشهای بومی و استفاده از امکانات خدادای در بخش ورزشهای آبی با نعمت دریا می تواند تحول عظیمی در جذب جوانان به این ورزشها ایجاد کند.

موسوی بیان داشت: آنچه که می تواند بر انگیزه مسئولان هیئتهای ورزشی بیفزاید توجه مهربانانه متولیان ورزش و جوانان است.

وی تصریح کرد: اگر امکانات کافی موجود نیست، دلجویی و سر کشی از بانیان هیئت ورزشی که دلسوزانه خدمت می کننئ نیاز به هزینه ندارد.

وی عنوان کرد: برگزاری جلسات هم اندیشی میتواند نقش موثری در پیشرفت ورزشهای جوانان داشته باشد.

در این دیدار حسن پویان سرپرست اداره ورزش و جوانان هرمز گزارشی از عملکرد ورزش بخش، برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش، تعداد ورزشکاران، مربیان، سالنهای دولتی و پروژه های در دست اقدام ارائه کرد.

کد مطلب 1725661

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