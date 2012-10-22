به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور صبح امروز در همایش بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در تهران با اعلام اینکه برنامه ریزی فرصتی برای ارائه تصویری روشن از آینده کشور ارائه می کند، گفت: اساس برنامه ریزی توسعه بر مبنای الگوی وارداتی می تواند در راستای تامین منافع استعمار حرکت نماید.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام‌های برنامه ریزی توسعه متعارف در تحقق اهداف خود شکست خورده اند، اظهار داشت: بحرانها و نگرانی های گوناگون دنیا از جمله بحران هویت و خانواده، وقوع جنگها و بحران‌های مالی حاکی از عدم تحقق آرمان های انسانی است.

منظور با بیان اینکه هر گونه برنامه توسعه باید در جهت تحقق رفاه و سعادت انسان ها باشد، افزود: باید پرسید آیا تاکنون سازمان‌های تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توانسته اند برای کشورهای در حال توسعه برنامه موفقی ارائه کنند؟ رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بر تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تاکید کرده اند و در این خصوص مادهیک برنامه پنجم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان سال اول برنامه توسعه نسخه اولیه این الگو را تدوین و ارائه کند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه ویرایش اولیه این الگوی پیشرفت تا پایان سال آینده ارائه شود، تصریح کرد: مطالعات مربوط به آمایش در کشور که از سال 76 شروع شده بود، در دست تدوین نهایی است که الگوی تدوین برنامه های پنج ساله توسعه خواهد بود.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور با اعلام اینکه در شرایط تحریم سیاست‌های ارزی و مالی کشور نیز باید متفاوت باشد، ادامه داد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نظر دارد از ظرفیت کارشناسی همه دستگاه ها برای ارائه بسته اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم استفاده کند.

منظور در پایان سخنانش از تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه در راستای عملیاتی شدن این برنامه خبر داد.