اسامی مدیران کم کار در اشتغال جوانان جاسکی رسانه ای می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر مهدی نخعی پیش ازظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، گفت:عملکرد برخی از دستگاه ها درشش ماه اول سال درجذب جوانان بیکاربسیارخوب وبیش از حد انتظار بوده وقابل تحسین است.

نخعی اشتغال جوانان رایکی از برنامه های مهم دولت دانست وافزود: اشتغال دربالا بردن ضریب امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وحتی سیاسی هرجامعه یک امر مهم تلقی می شود و مدیران فعالیت دراین زمینه راباید جزء برنامه اصلی خود قرار دهند که فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان بیکار علاوه برپاداش مادی، اجر معنوی زیادی دارد.

وی عدم ثبت نام افراد شاغل در سامانه مربوطه از سوی برخی مدیران با وجود اعلام جذب نیرو را به دلایل مختلف بهانه جویی دانست و بیان داشت: این سامانه طوری طراحی شده که با ثبت نام یک نفر درهر نقطه از کشور مشخصات و آمار آن در سراسر کشور اعلام می شود و امکان ثبت مجدد ندارد و یکی از پیامدهای خوب آن این است که ما در حرف بدون ثبت اسامی افراد نمی توانیم ادعا اشتغالزایی کنیم.

رئیس کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به آن دسته از مدیران که موفق به ثبت نام افراد درسامانه نشده اند، افزود: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تا پایان این هفته موظف است تا با مدیران جهت ثبت افراد همکاری کرده و در صورت عدم مراجعه مدیرانی که دراین مورد کم کاری کردند در پایان این هفته طی مصاحبه با رسانه ای مطبوعاتی و تلویزیونی اسامی آنها را اعلام خواهم کرد تا خود پاسخگوی مردم باشند.