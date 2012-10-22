مهلت دریافت آثار جشنواره پوستر غدیر پایان یافت/آغاز داوری از سوم آبان

امیر عبدالحسینی مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به خبرنگار مهر گفت: کارگاه پوستر غدیر هم اکنون در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برپاست و هنرمندان و دانشجویان هنرهای تجسمی به خلق پوستر می‌پردازند.

مدیر هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه گفت: سرپرستی این کارگاه دو روزه را که در روزهای پنج‌شنبه و شنبه، 27 و 29 مهر ماه برگزار می‌شود، محمد اردلانی بر عهده دارد.

عبدالحسینی افزود: سازمان زیباسازی شهرداری تهران با مشارکت موزه هنرهای دینی امام علی (ع) به مناسبت عید ولایت، نمایشگاه و کارگاه طراحی پوستر غدیر را برگزار می‌کند.

وی در پایان گفت: پوسترهای خلق شده در کارگاه به همراه آثار رسیده به دبیرخانه، پس از داوری علاوه بر حضور در نمایشگاه، بر روی سازه‌های گرافیک محیطی شهر به نمایش در خواهد آمد.

داوری آثار توسط ابراهیم حقیقی، کورش پارسانژاد و امیرعبدالحسینی صورت خواهد گرفت و به برگزیدگان اول تا سوم این جشنواره به ترتیب 20 میلیون ریال، 15 میلیون ریال و 10 میلیون ریال جایزه نقدی اعطا می‌شود.

علاقه‌مندان تا پایان وقت اداری 30 مهرماه فرصت دارند تا آثار خود را به همراه فرم تکمیل شده شرکت در جشنواره به دبیرخانه به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، روبه روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار شماره 35 موزه هنرهای دینی امام علی (ع) تحویل دهند.