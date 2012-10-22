صادرات قم به آسیای میانه و کشورهای منطقه قفقاز افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پوردر نشست نشست آشنایی با فرصت های تجاری قرقیزستان که با حضور جمعی از تجار و بازرگانان و سفیر تهران در بیشکک برگزار شد، گفت: ایجاد مناسبات تجاری بین استان قم و بیش از 40 کشور جهان را از دو سال پیش آغاز کرده‌ایم و در این زمینه رشد قابل توجهی در صادرات داشته ایم.



وی ابراز داشت: باید صادرات استان قم با آسیای میانه و کشورهای منطقه قفقاز را افزایش دهیم و امیدواریم با برنامه های سفیر جدید ایران در قرقیزستان بتوانیم مناسبات تجاری استان را با این کشور گسترش دهیم.



وی از رشد 32 درصدی ارزش صادرات استان قم در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 90 خبر داد و افزود: ارزش صادرات استان قم در شش ماهه نخست سال 90 بالغ بر 65 میلیون دلار بوده است که این رقم در مدت مشابه در سال جاری به 86 میلیون دلار رسیده است.



وی ابراز داشت: عراق، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، ترکمنستان، تاجیکستان و گرجستان ده کشور اول بازار هدف استان قم در شش ماهه اول سال 91 بوده اند.



عالی پور گفت: مواد پلاستیکی، کفش ماشینی، مصنوعات سنگ، محصولات شیمیایی آلی، سوخت های معدنی، الیاف، غلات، محصولات آهنی و کتاب نیز ده کالای اول صادراتی استان قم در 6 ماهه اول سال 91 به شمار می روند.



در این نشست هم چنین علی نجفی سفیر ایران در کشور قرقیزستان توضیحاتی را در مورد قابلیت های تجاری این کشور و راهکارهای توسعه مناسبات تجاری استان قم با قرقیزستان ارایه کرد.

