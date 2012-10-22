آخرین وضعیت میدانی سوریه/کشته شدن دهها تروریست در حلب و حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، در ادامه عملیات نیروهای ارتش سوریه برای پاکسازی برخی مناطق حلب و حومه آن از وجود گروههای تروریستی، روز گذشته در یک عملیات ویژه در محله های الشیخ خضر و سلیمان الحلبی، دهها تروریست کشته و شماری دیگر زخمی شدند و خسارتهای سنگینی به تجهیزات نظامی آنها وارد شد.



آخرین وضعیت کانون اصلی درگیریها





خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش، چهار دستگاه خودروی بمبگذاری شده را که به سمت حلب حرکت می کردند، در دیرحافر در حومه حلب منهدم کردند.



نیروهای ارتش همچنین در یک عملیات ویژه دیگر در محورالباب اختارین، دو خودروی مجهز به تیربار تروریستها را منهدم کردند.



همچنین در عملیات دیگر نیروهای ارتش علیه تجمعات تروریستها در روستای عزیزه و خان العسل و مارع و العویجه، خسارتهای سنگینی به آنها وارد شد.



نیروهای ارتش همچنین در یک عملیات ویژه دیگر در جاده دمشق به حلب در اللیرمون و محله الانذارات در الحیدریه و بازار الزهراوی در المدینه القدیمه و شرق مسجد الاموی و در میادین الاصیله، الملح، الصاخور و اطراف محله بنی زید و میدان باب الحدید، تلفات سنگینی به تروریستها وارد کردند، در نزدیکی پل النیرب نیز، سه خودروی حامل سلاح و مهمات تروریستها منهدم شد.



روز گذشته همچنین یک تروریست انتحاری، خودروی بمبگذاری خود را در مقابل بیمارستان سوری فرانسوی در خیابان الزهور منفجر کرد که خسارتهایی به بار آورد، اما تلفاتی نداشت.



وضعیت امنیتی حومه دمشق



منابع سوری همچنین از پیگرد اعضای یک گروه تروریستی در منطقه حرستا در حومه دمشق خبر دادند، اعضای این گروه به ارعاب شهروندان و تخریب اماکن خصوصی و عمومی دست می زدند، در این عملیات، تمام اعضای این گروه تروریستی دستگیر و سلاحهای آنها نیز ضبط شد.



همچنین تروریستها بمبی را در یکی از خیابانهای منطقه منین کارگذاشته بودند که بر اثر انفجار آن، خسارتهایی به منازل و مغازه های این محله وارد شد.

انهدام یک انبار سلاح و مهمات و کشته شدن چندین تروریست در دیرالزور



در ادامه عملیات پاکسازی مناطقی در دیرالزور، چندین تروریست کشته شدند، نیروهای ارتش همچنین یک انبار سلاح و مهمات را در این استان منهدم کردند.



وضعیت امنیتی حمص



انفجار بمب در انبار بمب های دست ساز متعلق به تروریستها در محله الورشه به کشته شدن هشت تروریست و زخمی شدن چند نفر دیگر از آنها منجر شد.



تروریستها از این مکان برای ساخت و آماده سازی بمبهای دست ساز به منظور استفاده علیه مناطق مسکونی و نیروهای ارتش استفاده می کردند.



از سوی دیگر، یک واحد از نیروهای ارتش با اعضای یک گروه تروریستی در شرق خیابان الخندق در محله باب هود حمص درگیر شدند و توانستند شمار زیادی از تروریستها را کشته و برخی دیگر را زخمی کنند.



شکست تروریستها در ورود به خاک سوریه از طریق لبنان



خبر دیگر اینکه، تلاش گروههای تروریستی مسلح برای ورود به سوریه از داخل خاک لبنان در چندین نقطه مرزی در حومه تلکلخ حمص با شکست همراه شد و طی آن تلفات و خسارتهای سنگینی به آنها وارد شد و بقیه تروریستها نیز به داخل لبنان گریختند.