اخذ مجوز انتشار 5 نشریه علمی- پژوهشی توسط دانشگاه ارومیه

حسن صدقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دورخیز موفق دانشگاه ارومیه برای انتشار نشریات دانشگاهی و اخذ مجوز انتشار 5 نشریه علمی- پژوهشی توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، افزود: هم اکنون مقدمات چاپ این مجلات در حال تامین و فراه سازی است.

وی با بیان اینکه این نشریات که در موضوعات مختلف علوم کشاورزی، مکانیک و صنایع غذایی چاپ و منتشر می شوند، اظهار داشت: «تحقیقات کاربردی خاک» به مدیرمسئولی میر حسین رسولی صدقیانی و «پژوهش در گیاهان زراعی» به مدیر مسئولی یونس رضایی دانش از نشریاتی هستند که مجوز انتشار دریافت کرده اند.

رئیس دانشگاه ارومیه «تحقیقات آب» به مدیرمسئولی حسین رضایی، «پژوهشهای صنعت غذا» به مدیر مسئولی محمود علیزاده خالد ابادی و «علوم مکانیک در کشاورزی» به مدیرمسئولی علی محمد نیک بخت دیگر نشریات دانشگاه ارومیه دانست که موفق به اخذ مجوز انتشار از وارتخنه های علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی شده اند.

صدقی با اشاره به اینکه صدور مجوز انتشار مجله « فناوری دام» نیز مراحل مختلف رایزنی را جهت اخذ مجوز سپری می کند، ادامه داد: فصلنامه های «محیط جغرافیای ناحیه ای»، «فقه جعفری و حقوق نوین» و مجله بین المللی دانشکده دامپزشکی از نشریات در دست چاپ و انتشار دانشگاه هستند.

وی از دریافت نمایه بین المللی ISI توسط مجله بین المللی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه طی سال گذشته خبر داد و یادآور شد: این نشریه به زبان انگلیسی و به صورت فصلنامه، در سطح بین المللی منتشر می شود.