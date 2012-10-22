رامین رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ما در تعطیلات لیگ برتر تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی برگزار کرد و شیوه‌های بسیار نوینی تمرین کردیم تا در بهترین شرایط در ادامه بازی‌های لیگ برتر به مصاف سپاهان و آلومینیوم هرمزگان برویم.



بارها سپاهان را تا آستانه شکست پیش بردیم



وی با اشاره به عملکرد صبای قم در دیدار با سپاهان اصفهان، بیان داشت: ما در نیمه نخست بازی با سپاهان کمی مشکل عدم هماهنگی داشتیم اما با نصایحی که مربیان در بین دو نیمه داشتند، شرایط صبای قم در نیمه دوم به مراتب بهتر از سپاهان بود و بارها این تیم را با بازی خوب خود تا آستانه شکست پیش بردیم.



مدافع گلزن تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: بازی خوب تیم ما به خصوص در نیمه دوم دیدار با سپاهان ثابت کرد که تیم ما اهداف تاکتیکی جدیدی دارد و تردید نداشته باشید که هفته به هفته پیشرفت تیم صبا را خواهید دید و صبا باز هم مدعی خواهد شد.



وی بیان داشت: بازیکنان ما از بازی با تیم آلومینیوم هرمزگان ضمن ارائه بهترین بازی خود، هدفی جز کسب سه امتیاز نخواهند داشت و تمام سعی کادر فنی و بازیکنان صبای قم این است که جایگاه تیم را در جدول بهتر از رتبه دهم کنیم.



رضائیان دومین گلزن برتر صبای قم در لیگ دوازدهم



رضائیان با بیان اینکه تیمش برابر آلومینیوم هرمزگان بازی مهمی پیش رو دارد، اضافه کرد: ما در خانه حریف به دنبال کسب پیروزی هستیم، آنها نیز قطعا روی تیم ما مطالعه زیادی خواهند داشت تا در خانه خود به نتیجه برسند اما تیم ما صد در صد برای کسب پیروزی در این دیدار به میدان می‌رود تا ‌با نتایجی که در بازی‌های جمعه شب رقم خورد، به مکان های بالای جدول برویم.



گفتنی است: رامین رضائیان بازیکن خط دفاعی تیم فوتبال صبای قم در این فصل برابر تیم های پیکان تهران، ملوان بندر انزلی و گهر شهرداری دورود موفق به گلزنی شد و بعد از میلاد نوری هافبک شش گله صبای قم با سه گل بهترین گلزن صبای قم به شمار می رود.



دیدار صبای قم و آلومینیوم هرمزگان در چارچوب سیزدهمین هفته از دور رفت دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر روز جمعه پنجم آبان ماه به میزبانی آلومینیوم هرمزگان در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می‌شود.



تیم صبای قم در جدول رده بندی با کسب 16 امتیاز در رده دهم و آلومینیوم هرمزگان با کسب 12 امتیاز در مکان سیزدهم جدول جای دارند.

