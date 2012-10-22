شناسایی هزار سایت فروش داروی غیرمجاز و تقلبی/ دستگیری 60 فروشنده

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تورج کاظمی صبح دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به انجام عملیات بین المللی پانگ آ 5 در کشور اظهار داشت: در راستای انجام وظایف پلیس و درچارچوب قانون و همکاری بین المللی با اینترپل طی هماهنگی های انجام شده عملیات پانگ آ 5 براساس خواست پلیس بین الملل با حضور 88 کشور به منظور برقراری امنیت در فضای مجازی و کنترل آن به منظور مقابله با سایتهای فروش داروهای تقلبی و غیرمجاز به اجرا درآمد.

وی افزود: در کشورمان نیز با هماهنگی مرجع قضایی و با حضور پلیس فتا سراسر کشور بیش از هزار سایت فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی که اقدام به توزیع دارو به صورت غیرقانونی می کردند، شناسایی شدند.

به گفته معاون مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی بیش از یک پنجم مدیران این سایت ها که امکان دسترسی به آنها وجود داشت و در داخل کشور بودند، پس از انجام کارهای شناسایی از اوایل تابستان و هماهنگی با مرجع قضایی کار دستگیری مدیران این سایت ها از 4 مهر ماه آغاز و بیش از 60 مسئول سایت و فروش داروها دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

به گفته کاظمی، عملیات پانگ آ از سال 2008 میلادی با حضور 8 کشور آغاز و در سال جاری عملیات پنجم با حضور 88 کشور عضو اینترپل انجام شد، ضمن اینکه اطلاعات متهمان دستگیر شده به اینترپل انتقال یافت.

وی ارزش داروهای کشف شده را میلیاردها تومان اعلام کرد و ادامه داد: بیش از 50 نوع داروی غیرمجاز که از طریق این سایت ها به فروش می رسید، توسط ماموران کشف شد که بیشتر این داروها مکمل های بدنسازی و داروهای تحریک جنسی بود. خوشبختانه در عملیات پنجم وزارت بهداشت و درمان و گمرک نیز با پلیس همکاری کردند.

معاون مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه هیچ سایتی از وزارت بهداشت مجوز فروش دارو ندارد، تصریح کرد: هرگونه فروش دارو در مراکزی که توسط وزارت بهداشت تایید شده باشند، ممنوع بوده و با فروشندگان برخورد می شود.

وی با هشدار به فروشندگان داروهای تقلبی و غیرمجاز در فضای مجازی تاکید کرد: پلیس همچنان پیگیر شناسایی سایت های فروش داروهای غیرمجاز است و با مجرمان قاطعانه برخورد قانونی می کند. سایت هایی که همچنان فعالند بدانند که پلیس در حال رصد و پایش آنها بوده و هیچ مجرمی نمی تواند از دست پلیس فتا فرار کند. این پلیس با استفاده از راه های مختلف و روش های اطلاعاتی تمامی این سایت ها را شناسایی می‌کند.