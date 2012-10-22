انتخاب بهترین اثر ادبی جنوب آسیا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، این فهرست که شامل نام 16 اثر داستانی است، از میان 81 شرکت‌کننده انتخاب شده است.

«شاهین سرگردان» نوشته جمیل احمد، «کتاب لیلا» نوشته آلیس آلبینیا، «مسلمان خوب» نوشته تهمیمه آنام، «همکاری موذیانه مردمی که مراقب اند» نوشته رائول باتاچاریا، «مرد پرنده» نوشته روپا فاروقی، «بین خاک رس و خاک» نوشته مشرف علی فاروقی، «رود دود» نوشته آمیتاو قوش، «نان سیاه» نوشته نیون گوویندن، «چنین سیاه خوب» نوشته سانترا گوپتا، «بانوی ما از آلیس باتی» نوشته محمد حنیف، «ام و هوم بزرگ» نوشته جری پینتو، «دیوارهای دهلی» نوشته اودی پراکاش، «زمین تا خورده» نوشته آنورادا روی، «جستجوگران ترانه» نوشته سایواتی سنگوپتا، «فضای خالی» نوشته گیتانجالی شری و «نارکوپولیس» نوشته جت تاییل نامزدهای این جایزه هستند.

برنده این رقابت در جشنواره ادبیات جیپور که ماه ژانویه برگزار می‌شود، معرفی خواهد شد و 50 هزار دلار به عنوان جایزه دریافت می‌کند.