به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود محمدیان امروز در دیدار با رئیس مرکز نوآوری باروا ارمنستان در این باره گفت: این دستگاهها در فصل بارش تگرگ، نتیجه مطلوبی در جلوگیری از بارش تگرگ در مزارع استان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کشور ارمنستان خاستگاه مناسبی برای بازارمحصولات کشاورزی آذربایجان شرقی است،افزود: ظرفیت های بالای بخش کشاورزی استان، همواره منبع مناسب صدور دستاوردهای کشاورزی برای کشورهای همسایه بوده است.



محمدیان ادامه داد: این اقدام سبب تسریع در روند همکاریهای بین دو استان از دو کشور ایران و ارمنستان گردیده و بایستی تاکید نمایم که پتانسیل های مشترک زیادی جهت همکاری فی مابین وجود دارد.



زمینه های همکاری بیشتر بین ایران و ارمنستان مهیاست



آرام وارطانیان رئیس مرکز نوآوری باروا ارمنستان در حاشیه این دیدار با بیان اینکه دستگاه های ضد بارش تگرگ این شرکت قادر هستند خطرناک ترین ابرهای تگرگ زا را پراکنده نمایند افزود: این دستگاه ها می توانند ابرها را در شعاعی حدود 500 متر تحت تاثیر قرار داده و هر کدام از این دستگاه ها قادر است بیش از 100 هکتار از اراضی اطراف خود را زیر پوشش قرار دهد.



وی ادامه داد: این سیستم ها 12 کیلومتر برد دارند و قادر هستند از طریق شلیک امواج صوتی به داخل توده ابرهای تگرگ زا -، از بارش تگرگ جلوگیری و آن را تبدیل به باران کنند.



پروفسور وارطانیان به دستگاه های ضد تگرگ این شرکت اشاره نموده و افزود: این سیستم ها در سال 2006 توسط مهندسان این مرکز ساخته شده و در حال حاضر بیش از 150 واحد از این راه اندازی سیستم و با موفقیت در مناطق مختلف ارمنستان مورد آزمایش قرار می گیرند.



شورای نظارت در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تشکیل می شود



رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از تشکیل شورای نظارت در این سازمان خبر داد و گفت: ارائه راه حل برای پیشگیری از تخلف در سطح سازمان، جمع‌آوری بانک اطلاعاتی از قراردادهای عمده و بررسی پرونده‌ قراردادهای کلان و صدور مجوزها از جمله فعالیتهای عمده شورای نظارت در این سازمان خواهد بود.



وی مبارزه بازمین‌خواری وبررسی نقاط ضعف وآسیب‌شناسی جنبه‌های مختلف واگذاری اراضی درسطح سازمان را از دیگر وظایف این شوراعنوان نموده وافزود: تهیه بانک اطلاعاتی ازعملکرد ادارات تابعه و مرتبط با این سازمان همچون اداره کل دامپزشکی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ، امور عشایر ، تعاون روستایی و ... می تواند در دستور کار این شورا قرار گیرد.



محمدیان ادامه داد: عدم آگاهی مدیران اجرایی و مالی از قوانین و مقررات، عمده‌ترین مشکل در هزینه کردن اعتبارات است و در این مسیر آموزش صحیح به پرسنل و مدیران می تواند بهترین و مناسب‌ترین راه برای صیانت از بیت‌المال مدنظر اعضای این شورا باشد.



تولید محصولات آبزی پروری در چاراویماق، طی دوره سه ساله ده برابر شده است



مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به پتانسیل های موجود در سطح شهرستان چاراویماق در تولید محصولات آبزی پروری گفت: با برنامه ریزی های انجام یافته در این شهرستان، تولید محصولات آبزی پروری طی یک دوره سه ساله از سطح 6 تن به 60 تن افزایش یافته است.



وی ادامه داد: تولید محصولات آبزی پروری در شهرستان چاراویماق در سال 89 ، شش تن بوده که در سال جاری میزان آن با ده برابر رشد کمی، به بیش از 60 تن بالغ گردیده و این امر می تواند در افزایش درآمد حاصله از تولید برای بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان، بسیار قابل توجه تلقی گردد.



صمد زاده از تفاهم این سازمان با شرکت آب منطقه ای استان در خصوص استفاده از چاههای سطحی برای پرورش ماهی در حاشیه این رودخانه خبر داد و گفت: در صورت تحقق این امر، تولید شهرستان در سالهای آتی تا 500 تن قابل افزایش خواهد بود که علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان و اشتغال زایی رونق بیشتر بخش کشاورزی را فراهم خواهد نمود.



کشت ارقام جدید ذرت در اراضی شهرستان اسکو



مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسکو از کشت ارقام جدید ذرت علوفه ای در این شهرستان خبرداد و گفت: کاشت ذرت علوفه ای به عنوان کشت دوم درسطح 350 هکتار از اراضی زراعی شهرستان اسکو پس از برداشت غلات و کلزا به اجرا درآمد.



وی افزود: سالانه حدود 350 هکتار ذرت رقم دیررس 704 با عملکرد متوسط 45 تن در هکتار به عنوان کشت دوم در این شهرستان کشت می گردد و این رقم مشکل مواجه شدن با سرمای پائیزه را دارا است لذا در سالهای اخیر از ارقام میان رس و زودرس استفاده گردیده که قبل از رسیدن سرمای پاییزه به مرحله برداشت رسیده و عملکرد قابل قبولی دارد.



ایمانی با بیان اینکه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسکو جهت افزایش عملکرد وکاهش دوره رشد و رفع مشکل سرمازدگی، با استفاده از نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیقی ترویجی سال 90 -89 در روی این محصول اقدامات موثری انجام داده است افزود: مناسبترین زمان کشت دوم ذرت علوفه ای 15 خرداد الی 15 تیرماه است و نیز استفاده از کود زیستی فولزایم به همراه آبیاری 30 روز پس از سبز شدن، نتایج ارزشمند به دست آمده از تحقیقات بوده است.