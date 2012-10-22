دلایل یکطرفه شدن بازار آتی سکه مشخص شد

به گزاش خبر نگار مهر، از روز دوشنبه هفته گذشته تا به امروز مدیریت قرادادهای مشتقه بورس کالا با اعلام اطلاعیه ای از امکان موقعیت های خرید جدید از سوی فعالان بازار آتی سکه جلوگیری کرده است؛ اقدامی که از سوی معامله گران بازار قرارداد‌های آتی سکه از آن به عنوان فروشنده شدن یکطرفه بازار یاد می شود ، منجر به اعتراض آن دسته از معامله گرانی شده که مدعی هستند تداوم این وضعیت به تضییع حقوق و اموال آنها انجامیده است.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه هفته گذشته در حالی اطلاعیه بورس کالا مبنی بر عدم امکان اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده اعلام شد که یک روز قبل از آن عده ای با تحلیل شرایط موجود اقدام به درج سفارش خرید در سامانه معاملات کرده بودند اما اکنون با فروشنده شدن یکطرفه بازار مجبور به گرفتن موقعیت فروش و خروج همراه با ضرر از بازار هستند.

پاسخ بورس کالا به انتقادها

در مقابل، مدیریت قراردادهای مشتقه بورس کالا در گفتگو با مهر ادعای تضییع مال خریداران بازار آتی را بی اساس اعلام کرد و گفت: بورس کالا در شرایط اضطرار با استناد به بند 4 الف ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی مبنی بر عدم شفافیت در قیمت دارایی پایه که در اصل قیمت سکه در بازار نقدی است، اقدام به جلوگیری از اخذ موقعیت خرید فزاینده از دوشنبه هفته گذشته تا به امروز نموده است. بدیهی است کلیه اقدامات و سیاست‌های انجام شده تابع مقررات حاکم می باشد.

پدرام زادنو عزیزی با رد هرگونه تحمیل ضرر و زیان به فعالان بازار آتی از بابت عدم اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده و یا به اصطلاح فروشنده کردن یکطرفه بازار آتی ، عنوان کرد: افرادی که به این وضعیت معترض هستند بر اساس پیش بینی که می توانستند بر اساس آن بازدهی بدست آورند، در حالی ازدست رفتن آن را عنوان می کنند که تا پایان روز چهار شنبه فرصت کسب سود و خروج از بازار را داشته اند و از روز پنج شنبه هفته قبل عملا شاهد افت 5 درصدی قیمت قرارداد های آتی در هر روز بوده اند.

این مقام مسئول افزود : با این اقدام بورس کالا فقط از دامنه دار شدن هیجان در بازار آتی جلوگیری کرده و نوسان قیمت هم اکنون نیز متصور است؛ از این رو هر گونه کاهش قیمت در بازار قراردادهای آتی از نوسان قیمت‌ها در بازار نقدی ناشی شده که این بازار متناظر با آن حرکت می کند.

به باور عزیزی، بورس کالا با سنجیدن وضعیت دو طرف خریدار و فروشنده اقدام به کنترل بازار متشکل آتی سکه می نماید که ممکن است در این فرآیند بازار ها با کاهش یا افزایش قیمت ها نیز همراه باشند.

وی در برابر این پرسش که بازار آتی سکه تا چه حد در نوسانی شدن قیمتها در بازار نقدی سکه دخیل است ؟ پاسخ داد: در حال حاضر 3500 موقعیت خرید و فروش در بازار آتی سکه طلا وجود دارد که با احتساب هر قراداد 10 سکه ای ، گردش تعداد 35 هزار سکه طلا را در این بازار شامل می شود، این در حالی است که فقط حجم پیش فروش های سکه از سوی بانک مرکزی بالغ بر 10 میلیون قطعه بوده که در کنار حجم سکه هایی که از قبل در بازار نقدی موجود بوده است عملا بازار آتی هیچ تاثیری نمی تواند بر نوسان بازار نقدی بر جای گذارد.