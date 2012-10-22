  1. بین الملل
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

خبر فوری/

شهادت یک فلسطینی در حمله صهیونیستها به شمال غزه

شهادت یک فلسطینی در حمله صهیونیستها به شمال غزه

رسانه های عربی لحظاتی پیش از شهادت یک فلسطینی در حملات امروز ارتش رژیم اشغالگر قدس به شمال نوار غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز در خبری فوری گزارشداد در حمله هوایی اسرائیل به منطقه بیت حانون در شمال نوار غزه، یک فلسطینی به شهادت رسید.

این شبکه همچنین از زخمی شدن یک فلسطینی دیگر در این تجاوز هوایی خبر داد.

پیشتر الجزیره از زخمی شدن چهار فلسطینی در حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داده بود.

کد مطلب 1725723

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