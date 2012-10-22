شهادت یک فلسطینی در حمله صهیونیستها به شمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز در خبری فوری گزارشداد در حمله هوایی اسرائیل به منطقه بیت حانون در شمال نوار غزه، یک فلسطینی به شهادت رسید.



این شبکه همچنین از زخمی شدن یک فلسطینی دیگر در این تجاوز هوایی خبر داد.



پیشتر الجزیره از زخمی شدن چهار فلسطینی در حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داده بود.