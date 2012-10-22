ضعف مسئولان اجرایی درپی بیانات رهبری قابل توجیه نیست

حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توصیه های مقام معظم رهبری به دولتمردان اظهار داشت: ایشان در پی سفر هئیت دولت به استان خراسان شمالی برامکانات و انرژی موجود دولت بر صرف پروژه های نیمه تمام تاکید کردند به همین جهت قوه مجریه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست که این پروژه ها را تا پایان عمر دولت دهم به پایان برساند.

این عضو کابینه با بیان اینکه اجرای طرح ماندگار لازم و ضروری بود، گفت: پروژه هایی که شروع می شود باید هرچه زودتر در اختیار مردم قرار بگیرد ضمن آنکه با اتمام این پروژه ها دولت یازدهم می تواند بر ارائه طرح های جدید متمرکز شود، نه اینکه به دنبال طرح های پیشین که بر زمین مانده باشد.

حاجی بابایی همچنین با اشاره به سال پایانی دولت دهم افزود: روحیه کار، تلاش و خدمت به مردم در دولت پایان ناپذیر است و ما تازمانی که در دولت هستیم فقط به دنبال انجام وظایف خود و خدمت به مردم هستیم و این روحیه در تمامی وزیران و شخص رئیس جمهور دیده می شود.

این وزیر دولت دهم که طرح استیضاحش در مجلس با 30 امضا تا رفع مشکلات بازار معلق مانده است، با بیان اینکه سخنان رهبری برای دولتمردان امید بخش بود، افزود: با توجه به سخنان رهبری و تاکید رئیس جمهور به کار و تلاش به هیچ وجه ضعف در بین مسئولان اجرایی قابل توجیه نیست.

وزیر آموزش و پرورش همچنین نسبت به این سوال که آیا طبق اخبار منتشر شده در سایت های خبری قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یازهم را دارید یا نه؟ واکنش نشان داد و گفت: اصلا نباید این سوال را مطرح کرد، الان وقت کار و تلاش است و نمی دانم چرا یک عده فقط این مباحث را دنبال می کنند.