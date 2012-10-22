بکارگیری میدل باس های شارژی در پیاده راه 17 شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با بیان این مطلب اظهار کرد : زیر ساخت مسیر پیاده راه به گونه ای طراحی شده که امکان تردد خودروهای اضطراری و در صورت لزوم خودروهای سنگین ویژه حمل بار مغازه های موجود در پیاده راه را داشته باشد.

وی با اشاره به آغاز احداث مسیر پیاده راه از سوم خرداد ماه جاری افزود : این پروژه کار سنگینی است و تاکنون پیشرفت بسیار خوبی داشته است. در روزهای ابتدایی به دلیل مسدود شدن خیابان های 17 شهریور ، شکوفه و پیروزی ترافیک ایجاد شد و نگرانی در شهروندان ایجاد کرده بود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران ، میدان امام حسین(ع)و میدان شهدا را نیازمند این تغییرات دانست و خاطرنشان کرد : در نقاطی از تهران که شرایط مهیاست باید پیاده راه احداث کرد. تبدیل خیابان های صف یا همان باغ سپهسالار و همچنین بازار به پیاده راه اثرات خوبی در پی داشته و با رضایتمندی شهروندان و کسبه همراه بوده است.

عبدالهی با تاکید براینکه در هر کار عمرانی تا مدتی سختی هایی وجود دارد گفت : همسایگان این پروژه نگرانی هایی دارند که قاعدتا بعد از اتمام کار شرایط تغییر می کند . در بسیاری دیگر از پروژه ها در ابتدا این نگرانی ها وجود داشت اما بعد از اتمام کار برطرف شد. دراین محدوده نیز ساکنان رضایت دارند اما برخی از کسبه درخصوص شغلشان نگرانی هایی دارند که طبق هماهنگی هایی انجام شده با اصناف، می توانند شغل خود را متناسب با فضای پیاده راه ایجاد شده تغییر دهند تا مورد استفاده شهروندانی که عمدتا با خانواده هایشان از این مکان استفاده می کنند قرار گیرد.همچنین اجرای پروژه باعث افزایش ارزش افزوده قیمت ملک خواهد شد ، این افزایش قیمت از هم اکنون نیز رخ داده است.

وی تصریح کرد : در محور میدان امام حسین (ع) و 17 شهریور بعضا شاهد ناهنجاری های اجتماعی بودیم که با تبدیل این مکان به پیاه راه و محوری فرهنگی و اجتماعی و مکانی برای برپایی مراسم گوناگون ، بستر این ناهنجاری ها برچیده شده و فضای مناسبی حاکم خواهد شد.