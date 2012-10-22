رامنی قول داده در برابر پوتین بایستد/مخالفت باروسیه سیاست انتخاباتی رامنی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیا تودی در مطلبی در این باره می نویسد: میت رامنی در سخنان و مبارزات انتخاباتی خود گفته که روسیه دشمن شماره یک آمریکاست.

این روزنامه می نویسد: رامنی قول داده تا در برابر ولادیمیر پوتین بایستد. اما اگر بعنوان رئیس جمهوری انتخاب شود ممکن است متوجه باشد که نیاز به کمک مسکو دارد و چنین اظهاراتی فقط برای انتخابات است.

در ادامه این مطلب آمده است: روسیه نقش مهمی را در تسهیل خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان ایفا می کند. ایالات متحده همچنین نیاز به همکاری با روسیه در زمینه ممانعت از افتادن مواد هسته ای به دست تروریستها و دشمنان آمریکا دارد و دو کشور منافع مشترکی در شورای امنیت سازمان ملل نیز دارند.

در بخش دیگری از این مطلب آورده شده است: در حالیکه رامنی از سیاست "آغاز مجدد و بهبود روابط" اوباما انتقاد می کند اما دقیقا نگفته که چه رویکرد متفاوت و سرسختانه ای در برابر روسیه بکار خواهد گرفت.

با عنایت به اینکه منافع آمریکا در همکاری و ارتباط با روسیه است، برخی از تحلیلگران بر این باورند که رامنی ممکن است در صورت پیروزی در انتخابات و راه یابی به کاخ سفید لحن اظهارات خود علیه روسیه را تغییر دهد.

اندروز کوچینس، رئیس برنامه روسی در مرکز استراتژیک و مطالعات بین المللی می گوید: رامنی ممکن است در برخی مسائل روسیه را به عنوان متحد در نظر بگیرد.

این روزنامه هندی همچنین پیش بینی می کند که مسائل اقتصادی در رابطه با روسیه بر انتخابات آمریکا سایه بیفکند.