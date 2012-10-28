شیعیان برزیل؛ فعال در تبیین فرهنگ شیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، برزیل کشورى در آمریکای جنوبی و پایتخت آن برزیلیا است. زبان رسمی این کشور پرتغالی و حکومت جمهوری فدرال آن به آزادی ادیان معتقد است و پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمانان می توانند شعایر دینی خود را آزادانه در این کشور بجا آورند.



ورود مسلمانان به کشور برزیل به سال 1500 میلادی، برمی گردد. در آن هنگام "پدرو آلبارس کابارال" ملوانان عرب را با خود به این کشور آورد. پس از آن نیز موج عظیمی از مسلمانان سیاه پوستی که در آفریقا اسیر شده بودند وارد برزیل شدند. گروه جدیدی از مسلمانان نیز در قالب مهاجران سوری و لبنانی از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 وارد برزیل شدند.

کشور برزیل با بیش از دو میلیون مسلمان، نزدیک به 130 مسجد، انجمن اسلامی و نمازخانه دارد. حدود یک میلیون نفر از جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند. اکثریت آنها در سائوپائولو ساکن هستند. علاوه بر آن تعداد زیادی هم در ریودوژانیرو، فوز و کورتیوه زندگی می کنند.

اما تاریخ حضور شیعیان در برزیل به دوران عثمانی ها باز می گردد که شیعیان فراری از ارتش این دولت از راه آرژانتین به برزیل آمدند. اغلب این شعیان لبنانی تبار بودند.

شیعیان برزیل از سال 1985 تا کنون انجمن ها، مراکز و موسسات اسلامی فراوانی را در این کشور تأسیس کرده اند. به عنوان نمونه آنها مسجد بزرگی به نام امام علی (ع) تاسیس کردند که مورد توجه اهل تسنن و شیعیان این کشور است.

همچنین مسجد محمد رسول الله (ص) که زیر نظر شورای خیریه اسلامی برزیل اداره می شود از بزرگ ترین و مهم ترین مراکز شیعی در برزیل به شمار می رود که فعالیت های گسترده ای انجام می دهند.

شیعیان برزیل ضمن همکاری با غیر مسلمانان این کشور در زمینه های اجتماعی و فرهنگی به انتشار کتاب های اعتقادی از جمله نهج البلاغه، نظام حقوق زن در اسلام، شیعه در اسلام و... می پردازند که اغلب آنها به زبان پرتغالی ترجمه شده است.

مشکل بزرگ شیعیان وسعت زیاد کشور برزیل است که باعث شده نتوانند در همه جای آن به صورت فعال حضور داشته باشند. مشکل دیگر کمبود مبلغانی مسلط به زبان پرتغالی است.